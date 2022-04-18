新华社惠灵顿4月17日电 综述：中国-新西兰自贸协定升级给中新贸易带来更多实惠

新华社记者郭磊

中国-新西兰自由贸易协定升级议定书7日正式生效。中新两国人士近日接受新华社记者采访时表示，新的关税减免、通关便利措施、更大领域开放等将为两国贸易带来更多便利和实惠。

一艘满载新西兰佳沛公司逾5000吨奇异果的货轮10日抵达浙江台州大麦屿港。佳沛公司对外事务负责人迈克尔·福克斯兴奋地对新华社记者说，公司计划全年向中国市场运送20艘货轮的奇异果。

新西兰佳沛公司是全球最大的奇异果生产和销售企业。福克斯表示，受惠于自贸协定相关条款，佳沛奇异果得以确保在全程冷链条件下快速通关，作为进口鲜果，保证了在中国消费者面前呈现的品质。

新西兰乳制品行业龙头企业恒天然集团贸易战略全球总经理贾丝廷·阿罗尔对双边自贸协定升级表示欢迎和赞赏。阿罗尔说，根据该协定，到2024年1月，所有新西兰乳制品都有机会享受优惠政策进入中国市场，新西兰作为全球乳制品主要出口国之一受惠良多。

新西兰峡湾龙虾公司也为拓展中国市场“摩拳擦掌”，早早为中国“十一”黄金周的龙虾消费调整和分配资源。该公司总经理安德鲁·哈维说：“我们对今年中国的龙虾消费市场充满期待。”

今年是中新建交50周年。中国驻新西兰大使馆经济商务参赞黄岳峰表示，双边自贸协定升级，不仅体现两国贸易往来的韧性和潜力，更表明双方在合作基础上致力于多边主义和自由贸易的决心。他指出，中国市场日益成为不少新西兰企业的战略性市场，双边贸易合作会有更广阔的未来。

新西兰前驻华大使包逸之（英文名托尼·布朗）对记者说，新中自贸协定升级是两国关系最重要的成就之一，“这不仅关系到关税和贸易量，其突出贡献是带来更大的通关便利。对出口商来说，更快速有效的通关意味着节省时间”。

包逸之表示，几十年来，两国政府层面密切沟通，相互理解，为更好的经济往来打下坚实基础。在后疫情时代，中国对新西兰的贸易重要性不仅不会降低，还会进一步加强。

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