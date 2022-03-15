新华社北京3月15日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰谈判代表团成员、乌总统办公室顾问波多利亚克14日表示，当天举行的乌俄代表团视频谈判“技术暂停”到15日。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫14日说，俄在乌开展特别军事行动的所有计划将按照预期全面实施。

——乌克兰国家通讯社14日援引乌方谈判代表团成员、乌总统办公室顾问波多利亚克的话报道说，当天举行的乌克兰和俄罗斯代表团视频谈判“技术暂停”到15日，工作小组将完成一些补充任务，确定一些细节，谈判会继续进行。波多利亚克当天在结束与俄方代表团视频谈判后发表声明说，乌俄代表当天在谈判中明确表达了各自立场，双方“沟通困难”。

——俄罗斯代表团团长、总统助理梅金斯基14日在社交媒体上说，包括周末在内，俄方每天都通过视频方式同乌克兰代表团进行谈判，这一形式有效节省时间和经费。俄方将尽全力落实总统普京制定的任务，为俄争取和平的未来。

——俄总统新闻秘书佩斯科夫14日说，俄国防部在最大限度确保平民安全的同时，不排除完全控制大型居民点的可能性，俄在乌开展特别军事行动的所有计划将按照预期全面实施。

——联合国秘书长古特雷斯14日宣布，联合国将从中央应急基金拨款4000万美元，加强在乌克兰的人道主义救援行动，这笔资金将用于提供食品、饮用水、药品等，并向急需帮助的人提供现金支持。

——乌克兰总统办公室副主任季莫申科14日晚表示，乌方已通过人道主义通道从冲突激烈地区疏散了约15万民众，乌方共接收了约5万吨国际人道主义物资。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫14日说，自俄方开展特别军事行动以来，俄军已击毁乌方145架无人机、1298辆坦克和其他装甲车辆、124台多管火箭炮、469门野战火炮和迫击炮、1047辆军用特种车辆。

——乌武装部队总参谋部称，截至14日，共击毁俄军防空系统34套、固定翼飞机77架、直升机90架、战术无人机8架。

——土耳其总统埃尔多安14日在安卡拉会见到访的德国总理朔尔茨，他在联合记者会上说，土耳其将继续坚定推动俄乌双方实现永久停火，土德两国同意加强外交努力解决乌克兰危机。（参与记者：李东旭、李铭、李奥、耿鹏宇、尚绪谦、熊思浩）

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