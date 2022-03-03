新华社基辅3月2日电 乌克兰人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚2日说，乌克兰和俄罗斯代表团之间的谈判不会在白俄罗斯境内的别洛韦日森林举行，此前关于谈判将在别洛韦日森林举行的说法不符合事实。

据乌克兰国际文传电讯社报道，阿拉哈米亚在社交媒体发文说，乌俄两国确实会进行第二轮谈判，但谈判地点是另一个地方。他说，“稍后将发布所有细节”。

俄罗斯代表团团长、总统助理梅金斯基2日说，俄代表团已抵达位于白俄罗斯布列斯特州的谈判地点，准备与乌克兰代表团进行第二轮谈判。他说，俄乌共同决定在别洛韦日森林举行会谈。乌克兰代表团的人员已离开基辅，将于当地时间3日抵达谈判地点。

乌通社2日早些时候援引乌克兰总统办公室的消息报道说，乌方代表团正在前往别洛韦日森林的路上，但乌总统办公室没有透露更多细节。

2月28日，俄乌两国代表团在白俄罗斯戈梅利州举行俄方开展特别军事行动后的首次谈判。梅金斯基在谈判结束后对媒体说，俄乌代表详细讨论了议程上的所有议题，找到一些双方预测可以达成一致立场的议题，一致同意继续谈判。

(责编：于洋、崔越)