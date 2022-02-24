新华社堪培拉2月24日电（记者岳东兴 白旭）中国驻澳大利亚大使馆24日举行“中华人民共和国公安部长城纪念章”颁授仪式，向2021年为救助遇险中国公民不幸牺牲的澳警官凯莉·弗斯特颁授金质“长城纪念章”和纪念证书。

当天，中国驻澳大利亚大使肖千向澳新南威尔士州高级警司弗斯特的父亲和母亲转交颁授给弗斯特的金质“长城纪念章”和纪念证书。现场奏响中澳两国国歌。中国驻澳使馆官员，弗斯特亲属，澳联邦警察、新州警察厅、外交贸易部机构等代表，旅澳华侨和留学生代表以及中澳媒体记者等参加仪式。

肖千在致辞中说，弗斯特与遇险的中国公民素不相识，但在生死存亡的危急时刻，竭尽全力拯救生命，直到最后一刻。她的义举体现了朴素而伟大的人道主义精神，展示了澳警方高度的奉献精神和保护生命的强烈责任感。

肖千说，国之交在于民相亲。中澳关系健康稳定发展符合两国人民根本利益和共同愿望。中方一贯重视中澳关系，愿积极发展与澳方友好合作，以两国建交50周年为契机，共同努力推动中澳关系沿着正确轨道向前发展。

凯莉·弗斯特的父亲特里·弗斯特表示，“长城纪念章”是对凯莉的最高褒奖，也是对家人的最大安慰。

“长城纪念章”由中国公安部于2020年12月首次设立，专门颁授给为保护中国公民安全做出突出贡献的外国执法人员。此次为弗斯特颁授的编号为0001的金质“长城纪念章”，是该荣誉设立以来全球范围内颁发的首枚金质纪念章。

(责编：杨光宇、牛镛)