新华社洛杉矶2月22日电 综述：美国原住民部落抗议锂矿开采计划

新华社记者黄恒

生活在美国内华达州西北部地区的温尼马卡印第安原住民部落近期加入一场集体诉讼，指控美国土地管理局未依法咨询部落意见，便批准在对原住民部落具有重大历史意义的“圣地”开发一座露天大型锂矿。

这座计划中的锂矿邻近内华达州与俄勒冈州交界处，名为萨克帕斯锂矿，由加拿大企业美洲锂业公司开发，该项目于2021年1月15日特朗普政府下台前5天通过加急程序获得批准。

萨克帕斯在印第安当地部落中被称为“烂月亮”，得名于1865年在那里发生的一场大屠杀。联邦军队士兵趁伯恩斯派尤特部落的猎人们外出打猎，在那里屠杀了包括儿童在内的至少31名部落成员。等猎人们回到这处形似月亮的山口，只看到亲人们的尸体。从那以后，当地几个印第安部落每年都在萨克帕斯举行为期10天的祈祷仪式，以告慰死者。

去年，伯恩斯派尤特部落、里诺-斯帕克斯部落和多个印第安原住民权益保护组织就这一锂矿开采计划提起诉讼。他们在诉讼文件中说，根据《国家历史保护法》，如果某个建设项目影响到对原住民部落具有宗教和文化意义的土地，应咨询部落意见，而土地管理局在批准这一开发项目前没有这么做，反而谎称已做过咨询，甚至欺骗部落说大屠杀遗址不在锂矿项目开发范围内。

然而，内华达州一名联邦法官却在去年9月驳回了原住民部落的诉讼，称《国家历史保护法》并没有赋予这些印第安部落土地所有权。对此为部落提供法律咨询的律师威尔·福尔克在判决后的新闻发布会上说，美国建立在“窃取原住民土地、屠杀印第安原住民、然后窃取原住民使用或赖以生存的资源的基础上”，并且一直如此。

福尔克指出：“拜登政府需要锂矿，特朗普政府想要采掘一切矿产，所以他们一直走加急通道处理此事，为的就是在人们知道发生了什么之前，制造出既定事实。”

此后，本案原告向上诉法院提起上诉。众多支持者们还在社交媒体上发起了声势浩大的保护这一印第安大屠杀遗迹的活动。不过，参与抗争的部落成员对美国司法系统接下来能否维护他们正当权益并不乐观。他们说，如果上诉失败，将在锂矿开采区域内展开抗议行动。

不仅是印第安部落，环保组织和当地农场主目前也分别对萨克帕斯锂矿项目提起诉讼，指控该项目将严重破坏当地生态。

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