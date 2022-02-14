人民网北京2月14日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。记者会实录如下：

新华社记者：今天是中国和墨西哥建交50周年纪念日，中方如何评价过去50年的中墨关系？今天将有哪些庆祝活动？

汪文斌：今天是中墨建交50周年纪念日。习近平主席和洛佩斯总统就此互致贺电。正如习近平主席在贺电中指出的，建交半个世纪以来，特别是2013年两国建立全面战略伙伴关系以来，中墨关系发展进入快车道。两国政治互信日益深化，各领域友好交流合作得到加强。面对世纪疫情，中墨同舟共济、守望相助，树立了国际团结抗疫的典范。中墨友谊之树已枝繁叶茂、硕果累累，为两国人民带来实实在在的利益。中方高度重视中墨关系发展，愿同墨方一道努力，以两国建交50周年为契机，携手并肩、继往开来，增进传统友好，深化互利合作，促进共同发展，不断充实中墨全面战略伙伴关系内涵，让两国人民永远做相互信赖的好朋友、共享繁荣的好伙伴。

为纪念这一双边关系发展的重要里程碑，今天，王毅国务委员兼外长与埃布拉德外长分别在对方国家主流媒体上发表署名文章。中墨两国邮政联合发行《中墨建交五十周年》纪念邮票并举行首发仪式。两国15对具有代表性的友好省州和城市还将在地标建筑隆重举行国旗色亮灯仪式或灯光秀，共同庆祝中墨建交50周年，敬请大家期待。

塔斯社记者：据外媒报道，美国正在从驻乌克兰大使馆撤离几乎所有外交人员，请问中国是否打算采取类似的措施？

汪文斌：中方密切关注乌克兰局势发展。中国驻乌克兰使领馆目前正常工作，中国驻乌克兰使馆已发布领事提醒，指导当地中国公民和机构密切关注乌局势变化，增强安全防范意识。中国外交部及驻乌克兰使馆将继续与在乌中国公民和机构保持密切联系，及时提供领事保护与协助，切实维护其安全与正当权益。

彭博社记者：国际劳工组织（ILO）专家委员会发布的报告对中国，特别是新疆的少数民族和宗教少数群体的待遇深表关切。报告呼吁中国政府审议或修改涉及新疆“强迫劳动”的国家和地区政策。外交部如何评论国际劳工组织近期这份涉及“强迫劳动”的报告？

汪文斌：我们注意到国际劳工组织“公约和建议书实施专家委员会”发布的年度报告。

我想指出的是，报告中提及的国际工会联合会引用的所谓“新疆受害者数据库”，实际上是反华势力抹黑新疆、攻击中国的工具。

中国政府高度重视劳动者权益保障，保护各族劳动者的平等就业权，保障各族劳动者平等参与经济社会生活、享受经济社会发展成果的权利。

中国政府积极承担国际义务，多年来与国际劳工组织开展了富有成效的合作，共批准了26项国际劳工公约，其中2005年批准了《1958年消除就业和职业歧视公约》。中国的劳动法、就业促进法等法律都对促进各族劳动者平等就业、消除就业歧视提出明确要求，公约在中国得到有效实施，不存在针对新疆少数民族的就业歧视政策和行为。

委员会有关评论和建议有失客观公正，中国政府对委员会未充分采纳中国政府答复意见感到遗憾，将就专家委员会报告与国际劳工组织保持沟通。

总台央视记者：据报道，11日，中国常驻日内瓦代表陈旭大使同全球疫苗免疫联盟首席执行官伯克利签署协议，代表中方向“新冠疫苗实施计划”捐款一亿美元，用于向发展中国家分配新冠疫苗。发言人能否介绍更多情况？

汪文斌：习近平主席在新冠疫苗合作国际论坛首次会议上宣布，中国决定向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元。我们言而有信、说到做到。中方已向“新冠疫苗实施计划”供应超过2亿剂疫苗，为提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性发挥了建设性作用。当前新冠肺炎疫情跌宕反复，实现疫苗公平可及分配、消除“免疫鸿沟”仍是当务之急。中方将秉持人类卫生健康共同体理念，坚持真正的多边主义，继续在力所能及范围内支持多边框架下的抗疫合作机制，为人类早日战胜疫情作出应有贡献。

路透社记者：中国是否计划在某个时刻撤离在乌克兰的公民？其他国家已经建议公民离开乌克兰，在什么情况下中国也将这么做？

汪文斌：我刚才在回答塔斯社记者提问时，已经就你提出的问题介绍了中方的立场。我也愿意在此重申，中方在乌克兰问题上的立场是一贯、明确的，没有发生变化。

解决乌克兰问题，还是要回到新明斯克协议这一原点上。新明斯克协议得到联合国安理会核可，是各方公认的基础性政治文件，理应得到切实执行。各方应通过对话和谈判，推动乌克兰危机及相关问题的全面解决。我们呼吁各方保持理性，不做刺激局势紧张、炒作渲染危机的事情。

《中国日报》记者：近日，奥林匹克转播服务公司宣布，北京冬奥会已成为迄今收视率最高的一届冬奥会，而且已在全球社交媒体上吸引超20亿人关注。中方对此有何评论？

汪文斌：这两天，很多外国媒体都以“冬奥收视率创纪录”为题报道北京冬奥会。赛事收视率不仅在欧美一些冬奥强国成倍增长甚至打破纪录，在常年不见冰雪的热带国家，也有很多人关注北京冬奥会。这说明，尽管疫情仍在肆虐，但是冰雪运动带来的激情、欢乐和友谊仍为全球人民所共享，北京冬奥会彰显的团结、合作和希望正在为世界各国注入信心和力量。

我也注意到，多国奥委会负责人和体育界人士都表示，运动员们在赛场上竞争，赛后拥抱、致意，这是一种美好的场景。

世界各国人民为冬奥喝彩，为北京加油，一起向未来，这正是奥林匹克精神的充分体现。

日本共同社记者：据报道，国际体育仲裁法庭允许药检呈阳性的俄罗斯花滑运动员瓦利耶娃继续参加比赛。现在国际上非常关注此次北京冬奥会对兴奋剂的态度。请问中方如何看待兴奋剂问题？

汪文斌：这个问题建议你向国际奥委会询问。

韩联社记者：近日，韩美日外长举行会谈，谴责朝鲜发射导弹，并敦促朝鲜重回对话谈判中来。中方对此有何评论？

汪文斌：中方注意到有关情况。朝鲜半岛局势发展至此事出有因。我们希望有关方着眼半岛和平稳定大局，重视朝方合理关切，为重启对话协商做出切实努力，而不是加剧矛盾和对立。

日本广播协会记者：美国拜登政权上周发表了亚太战略。其中美国将与盟友和友邦建立联系，加强安全保障等。另外，美国还宣布，作为亚太战略的一环，在所罗门开设新的大使馆。请问中方对此有何评论？

汪文斌：首先我想指出的是，以所谓“中国威胁”为借口搞什么“印太战略”本身就是居心不良，来者不善。美方发布的所谓“印太战略”说一套做一套：声称要推进地区“自由开放”，实际上却通过“三边安全伙伴关系”“四边机制”构建封闭排他的“小圈子”；声称要强化地区安全，实际上却制造严重核扩散风险，破坏地区和平稳定；声称要促进地区繁荣，实际上却挑动地区国家间对立对抗，冲击地区多年来形成的以东盟为中心的区域合作架构，对地区合作成果和未来发展前景构成严重威胁。

这种复辟冷战思维和集团政治的“战略”毫无新意，更无前景，只会给亚太地区带来分裂和动荡，必将受到地区国家的警惕和唾弃。

至于你提出的具体问题，我们希望相关国家切实从太平洋岛国和岛国人民的利益出发，多做有利于地区和平、稳定和发展的事情。

《环球时报》记者：13日，日本共同社发表文章，晒出65名东京奥运会和残奥会志愿者对北京冬奥会和冬残奥会志愿者祝福寄语的照片。祝福语包括“不光加油，也别忘了享受快乐”“全都会成为回忆，不要留有遗憾”等。中方对此有何评论？

汪文斌：我们对这些美好的祝福表示感谢。

东京奥运会和北京冬奥会都是在新冠肺炎疫情下举办的体育盛会。在疫情挑战下，人类团结合作、共筑友谊、一并点燃希望火炬的举动更显得弥足珍贵。

在过去的这段时间里，我们也看到了很多国家和地区运动员和志愿者们结下深厚情谊的感人故事。北京冬奥会上这些闪耀着人类团结精神的瞬间，将会成为人们心中永远温暖的美好回忆。

路透社记者：你刚刚谈到北京冬奥会。根据中国政府资料，中国代表团成员谷爱凌是中国公民、美国公民，还是两者都是？

汪文斌：我注意到，谷爱凌已在记者会上就相关问题作了回应。如果你还有具体问题，建议你向中国奥委会询问。

彭博社记者：再追问一个关于国际劳工组织报告的问题。韩国前外长、国际劳工组织总干事候选人康京和在接受彭博电视台的采访中表示，国际劳工组织在“强迫劳动”问题上和中国政府有合作的空间。你对此有何回应？

汪文斌：我刚才已经介绍了中方相关立场。

澎湃新闻记者：据报道，13日，伊朗最高国家安全委员会秘书长沙姆哈尼称，西方国家在伊核协议恢复履约谈判中假装提出倡议以逃避承诺，伊方代表争取谈判进展的努力日趋艰难。俄常驻维也纳代表乌里扬诺夫同日表示谈判已取得重大进展。中方对此有何评论？

汪文斌：当前，伊核全面协议恢复履约谈判进入最后阶段，全面协议重返正轨迎来重要机遇。同时，仍有一些重要问题需要解决，各方正开展密集磋商，寻求一揽子解决方案。

“行百里者半九十”。谈判越是到了最后阶段，各方越要保持定力，秉持相互尊重的态度，发挥创造性思维，就未决问题凝聚共识、争取突破。作为伊核危机的始作俑者，美方理应进一步采取积极举措，换取伊方相向而行，早日解决所有遗留问题。

中方始终采取客观公正立场，建设性参与谈判，在谈判难点问题上积极斡旋，推动各方寻求务实合理的解决方案。我们将继续同有关各方一道，不断推进全面协议恢复履约谈判进程，同时将坚定维护自身正当合法权益。

路透社记者：还是关于乌克兰危机的问题。澳大利亚总理莫里森表示，中国对俄罗斯陈兵俄乌边界默不作声，令人不寒而栗。中方对此有何回应？

汪文斌：我们敦促澳方摒弃冷战思维和意识形态偏见，停止发表加剧局势紧张的好战言论。这种靠鼓吹对抗谋取政治私利的做法是不道德的，也是危险的。

彭博社记者：印度外长苏杰生访问澳大利亚期间批评中国对澳经济政策，并提及美日印澳四边机制会议曾讨论中印边境冲突。他当时指责中国应为持续边境冲突负责。外交部对此有何评论？

汪文斌：关于中澳关系的是是非非，我们已多次介绍中方有关立场，在此不再赘述。

中印边境事态的是非曲直也是十分清楚的，责任不在中方。当前，中印双方正就进一步完善边境管控、建立信任措施保持沟通。希望印方严格遵守双方已签署的一系列协议协定，不要发表不负责任的言论，同中方一道，以实际行动共同维护边境地区的和平与安宁。

中新社记者：据报道，11日，中国援助汤加110余台推土机、卡车、挖掘机等设备举行交付仪式。汤加首相索瓦莱尼表示，汤加灾后重建得到像中国这样的好朋友国家支持，非常幸运。中方对此有何评论？

汪文斌：此次中方向汤加援助119件重型机械设备，是中方根据汤方需求，在汤加遭受火山灾害后提供的又一次重大援助，有助于加快汤方灾后重建进程，促进基础设施建设和社会经济发展。此外，中方应汤方请求援助的移动板房、拖拉机等大件设备和救灾物资将于近日由中方军舰运抵。

多年来，中方秉持真实亲诚理念，向汤加等太平洋岛国提供契合岛国发展需求的援助，得到岛国政府和人民真诚欢迎。正如汤加首相索瓦莱尼所言，中方为汤方紧急救灾和灾后重建提供了全力支持，这是中汤全面战略伙伴关系的真实写照和生动体现。中方愿继续为汤加灾后重建提供力所能及的支持和帮助，也将继续同太平洋岛国一道，加强各领域友好交流与互利合作，推动构建中国-太平洋岛国命运共同体。

深圳卫视记者：据报道，11日，美国总统拜登签署行政令，将阿富汗央行被冻结的70亿美元资产中的一半用于赔偿“9·11”恐怖袭击事件受害者，另一半将成立信托基金，用于救济阿民众。阿央行12日称，上述资金属于阿人民而非任何政府、党派或组织，呼吁美将其交还阿央行。同日，阿首都喀布尔发生示威活动，谴责美上述举动。发言人对此怎么看？

汪文斌：阿富汗海外资产属于阿富汗人民，理应归还阿富汗，用于阿人民福祉。美方通过国内法令将其任意分配甚至据为己有，再一次暴露了美方所谓“基于规则的国际秩序”面具下掩盖的强权、霸权的真面目。

美方是阿富汗危机的始作俑者。我们呼吁美方反躬自省，切实承担起应尽的国际责任，尽快全面解除对阿在美资产的“冻结”和单边制裁，以实际行动弥补对阿富汗人民造成的伤害，不要再做令阿富汗人民雪上加霜的事情！

印度报业托拉斯记者：你刚才回应印度外长苏杰生言论时，提到尊重中印双边边境问题相关协议。但印方指责中方的正是中方无视相关协议，在争议地区部署兵力。你可否说明中方在中印边境协议上的立场？

汪文斌：在中印边界问题上，中方一贯主张双方按照已签署的协议协定共同维护边境地区的和平与安宁。我们希望双方继续保持军事和外交渠道的沟通，妥善解决中印边界剩余问题。

路透社记者：你刚才提到，谷爱凌已就其国籍问题作出回应，中国代表团中还有其他外国出生的运动员，请问他们都是中国的永久居民吗？还是中国公民？

汪文斌：请你向中国奥委会询问。

(责编：徐祥丽、常红)