澳大利亚政府下属调查机构近日发布的有关报告显示，澳原住民入狱率极高，背后是澳种族歧视、警察选择性执法等一系列体制性问题。对此，外交部发言人赵立坚2月9日在例行记者会上答问时说，报告显示，土著人、托雷斯岛民等原住民仅占澳大利亚总人口的3.3%，但2020年被关押的原住民是全国关押总人口的29%，在澳北领地在押犯人中的比例更是达到了84%。过去30年间至少474名原住民在羁押期间死亡。这些数据充分暴露了澳存在严重的人权问题。

赵立坚说，历史上，澳大利亚对原住民实行种族灭绝和同化政策，10万土著儿童被强行带离家庭，大批原住民惨遭屠杀和奴役。时至今日，澳原住民在生存条件、执法司法等领域仍遭受严重不公平待遇。澳国内针对少数族裔的系统性歧视十分严重，仇恨犯罪不断蔓延。此外，澳大利亚在第三国设立离岸拘留中心，大量移民、难民和寻求庇护者被长期甚至无限期强制关押，基本人权受到严重侵犯。澳大利亚军人在阿富汗等海外军事行动中非法处决俘虏、虐杀平民，犯下严重战争罪行，但他们至今仍逍遥法外。

“长期以来，澳方对自身问题视而不见，反而自诩‘人权模范生’，基于谣言谎言对他国人权状况指手画脚，赤裸裸地搞双重标准。澳方有关人士应该好好看看这些报告，切实反省并认真解决自身千疮百孔的人权问题。”（记者许可）

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