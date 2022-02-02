欢歌笑语迎新年，虎跃龙腾贺新春。在中国农历虎年到来之际，许多国家举办丰富多彩的活动，欢庆中国新春，祝福北京冬奥。从发行虎年邮票，到形式多样的庆祝活动，再到各类云上联欢，春节像一道亮丽的风景，成为各国人民了解中国的窗口，人们共享欢乐、共叙友好，并为北京冬奥会送上衷心祝福。

发行邮票，寄予新年勇毅与希望

为表达对农历虎年的祝福，联合国邮政管理局日前在纽约发行中国农历壬寅虎年特别版邮票版张。邮票左半部分为联合国会徽图案，右半部分为中国设计师潘虎创作的“虎嗅蔷薇”图。联合国邮政管理局负责全球设计和通信事务的主管塞尔吉奥·巴拉达特表示，希望这枚邮票能够传递积极信息，鼓舞人们走出疫情带来的阴影，满怀希望，勇敢前行。

在白俄罗斯发行的虎年生肖邮票上，票面正中为虎的图案，右下方有中文“虎”和白俄罗斯文“虎年”字样。白俄罗斯邮政公司邮品发行部主任斯维洛维奇介绍，白俄罗斯多次发行两国友好交往邮票，记录两国关系发展历程。

法国邮政公司发行的中国农历虎年生肖纪念邮票共两款，一款票面是红色背景下威严静卧的老虎，象征力量；另一款票面是蓝色背景下伫立远眺的老虎，象征希望。法国邮政公司首席执行官菲利普·瓦尔说，发行虎年邮票有助于法国人民了解中国文化，促进两国人文交流。

匈牙利发行的虎年生肖邮票由平面艺术家绍伊科—拜尔陶·阿格奈什设计，票面上是一对首尾相连的腾跃之虎。邮票以红黄两色为主色调，红色象征着幸福与美满，黄色象征着繁荣与富足。阿格奈什表示：“老虎代表着勇猛、刚强、智慧和自信，虎年生肖邮票预示着蓬勃生机和全新希望。”

狮跃龙舞，带来无数欢乐与喜悦

今年是巴黎中心区第二年举办春节庆祝活动。伴随着喧闹的锣鼓，6名少年舞动长龙，威风凛凛；4头“狮子”欢腾跳跃，引人注目。喜庆热闹的气氛吸引大批市民驻足观赏。“新年快乐！”巴黎中心区区长威尔用中文道出祝福。巴黎副市长纳查表示：“活动的开展是法中两国人民彼此亲近的表现，为两国文化深入交流提供了坚实土壤。”

在西班牙，“与巴塞罗那共庆新春佳节”活动日前在巴塞罗那市凯旋门举行。华侨华人和当地艺术团体联袂献上精彩纷呈的文艺演出，吸引数千民众和游客驻足。人们还可以在现场品尝中国美食，体验打太极拳、灯笼制作等中国传统文化。附近居民豪尔赫表示，活动给人们带来无数欢乐喜悦，全家人都非常开心。

用筷子夹糖果、拼汉字、做灯笼……在位于莫斯科的中俄人文合作发展中心举办的迎新春活动上，近50名中俄儿童和家长欢聚一堂。俄籍汉语教师达利亚结合视频和图片，向孩子们讲述中国春节传统文化习俗。“汉语里的年是什么意思？”“中国人过年为什么爱穿红色衣服？”面对一个个提问，孩子们兴趣盎然，对答如流。活动的最后，孩子们还一起祝愿北京冬奥会圆满成功。

在马来西亚首都吉隆坡的“农历新年·全手工微缩艺术特展”上，艺术家们用面、轻黏土等材料，在方寸之间惟妙惟肖地把欢乐的团圆饭、热闹的舞龙舞狮、欢欢喜喜拜年等场景展示出来。前来观展的林女士表示，展览展示了中国的传统文化和马来西亚独特的华人文化，令人倍感亲切。

1月28日至2月1日期间，爱尔兰首都都柏林多个地标建筑同时点亮“中国红”。参加北京冬奥会的爱尔兰代表团成员与民众实时互动，分享他们在场馆的精彩体验和在中国过年的美好瞬间。

云上春节，奏响文化交流乐章

“庆祝中以建交30周年暨欢乐春节民族音乐会”日前在以色列特拉维夫中国文化中心网站和社交媒体平台上线。来自天津歌舞剧院民族乐团的艺术家们献上《春江花月夜》《百鸟朝凤》等中国经典民乐。以色列著名女歌手埃登·霍兰用中文和希伯来语演唱中国民歌《茉莉花》，吸引了众多观众。

“剪纸迎新春 共筑冬奥梦——韩国人学龙江非遗剪纸活动”，拉开了韩国2022欢乐春节线上活动序幕。首尔中国文化中心汉语班学员、韩国当地中小学生约60人齐聚线上，在中国民间剪纸艺术传承人倪秀梅带领下，认真学习装订、剪裁、镂空等技巧。但见剪刀灵动，彩纸飞舞，大家陆续剪出了雪花和“壮壮虎”图样。学员们表示，通过学习体会到了剪纸工艺的魅力，感受到了中国文化的多彩绚烂。

1月28日至2月15日，50项线上线下文化活动在爱尔兰推出。“中国京剧和武术线上课堂”以及中爱艺术家、侨社和孔子学院举办的音乐舞蹈、美术展览、新年夜市等活动，为爱尔兰观众带来美好祝福和文化体验。

在缅甸仰光，“春节”和“冰雪”成为推介中国新春佳节的两大主题。在“经典文化”“魅力冰雪”“乐享生活”3个版块中，云演出、虚拟展、微短视频等线上产品相继推出，让人感受中国文化的多彩魅力。

澳大利亚悉尼中国文化中心以一系列线上线下活动迎接虎年到来。澳中文化艺术促进会举办的“虎乐悉尼新春音乐会”上，中澳两国艺术家携手演绎《春节组曲》《卡门》《第一钢琴协奏曲》等经典曲目，共贺新春。

祝福冬奥，携手同心共向未来

“迎北京冬奥会开罗塔灯光秀启动仪式”日前在开罗地标性建筑开罗塔举办。当晚，用中、阿、英三种语言写下的“北京冬奥会”“北京2022”等字样和北京冬奥会会徽，被投放在了高187米的开罗塔塔身上，与近在咫尺静静流淌的尼罗河一起，为北京冬奥加油。

在斯里兰卡，中国文化中心在社交媒体推出《梦幻冰雪之旅——中国北方冬季旅游短视频展播》，介绍和推广中国北方旅游项目，并陆续推出一系列与冰雪有关的纪录片，为这个热带国家的民众带来别样体验。

在中国驻巴西使领馆举行的“激情冬奥，欢乐春节”线上春节招待会上，当地芭蕾演员为中国新年和北京冬奥会创作了热情洋溢的动感街舞。他们伴随歌曲《一起向未来》的节奏，闪跃腾挪，激情四射。在北京留学的巴西人埃托尔表示，非常幸运能在冬奥会举办城市北京生活，“相信北京将为世界呈现一场精彩盛会”。

在比利时举办的线上春节联欢会上，比利时著名钢琴家尚·马龙演奏了专门为北京冬奥会创作的钢琴曲《致北京奥林匹克》，点燃了听众们对冰雪运动的激情。

在中国驻米兰总领馆举办的“迎冬奥、庆新春”线上招待会上，意大利奥委会主席马拉戈感谢中方为筹备北京冬奥会所做的努力。他表示，北京冬奥会和冬残奥会结束后，意大利的米兰和科尔蒂纳丹佩佐将接过冬奥会会旗。体育正将意中两国连接得比以往任何时候更紧密。

（本报北京、联合国、华沙、巴黎、马德里、莫斯科、曼谷、首尔、伦敦、堪培拉、开罗、巴西利亚、布鲁塞尔2月1日电 记者曲颂、李晓宏、于洋、刘玲玲、姜波、荣翌、刘慧、马菲、邢雪、陈效卫、黄培昭、沈小晓、邵世均、牛瑞飞）

《 人民日报 》（ 2022年02月02日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)