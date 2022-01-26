人民网堪培拉1月26日电 （记者陈效卫）据中国驻澳大利亚使馆26日消息，中华人民共和国新任驻澳大利亚联邦特命全权大使肖千当天抵达澳履新，并在悉尼国际机场发表书面讲话。讲话全文如下：

澳大利亚各界朋友们、在澳的中国同胞们：

非常荣幸出任中华人民共和国驻澳大利亚联邦特命全权大使。在此，我谨向长期以来关心和支持中澳关系发展的各界朋友表示由衷的敬意和诚挚的感谢，向在澳华侨华人、中资机构和留学生致以亲切的问候和良好的祝愿。

今年是中澳建交50周年。50年前，中澳老一代领导人以政治家的远见卓识和开创精神，推动两国建立外交关系。两国沟通与交流的大门打开后，双方各个领域交流密切，合作成果丰硕。双方的友好互利合作增进了两国人民的福祉。

当今世界正经历百年未有之大变局，中澳两国关系也处在发展的紧要关口，既面临许多困难和挑战，也存在巨大机遇和潜力。中方始终认为，一个健康稳定的中澳关系符合两国和两国人民的根本利益，有利于亚太地区的繁荣稳定。只要双方坚持相互尊重、平等相待、包容互鉴的原则，牢牢把握两国关系发展的正确方向，中澳关系之路就会越走越宽广。

出任中国驻澳大利亚大使，既是光荣的使命，更是重大的责任。我期待同澳大利亚政府和各界朋友一道，加强接触与沟通，增进了解与互信，消除误解与疑虑，促进双方各领域互利交流与合作，共同推动中澳关系重回正确发展轨道。中国驻澳使馆也将一如既往地为在澳华侨华人、中资机构、留学生及所有在澳中国公民做好服务和保障工作。

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