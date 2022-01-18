新华社北京1月18日电 题：一场充斥政治纷争的抗疫——透视美国应对新冠疫情之困

新华社记者孙一

美国约翰斯·霍普金斯大学17日发布的新冠疫情统计数据显示，美国累计确诊病例超过6500万例，累计死亡病例超过85万例，是全球累计确诊病例数和累计死亡病例数最多的国家。

美国拥有领先全球的医疗技术和充足的医疗资源，但在抗击疫情的过程中政治纷争不断，政府进退失据，疫情不断恶化，许多美国民众的生命权和健康权受到严重侵害。一波猛似一波的疫情，一个又一个惊人新纪录，凸显了美国抗疫从失败走向失败的事实。

“民主”体制又陷困境

英国《卫报》发表文章说，美国政治体系已无法高效运作，原因在于美各级政府对联邦政府信任度下降，网络空间充斥激进言论。此外，美国政党政治的权力结构缺陷从根上造成了制度危机。

美国政治制度中的对抗性，在新冠疫情肆虐、社会矛盾尖锐的当下十分明显，形成政治极化，激化美国内部的政治分歧和权力争斗，成为有效、科学决策难以逾越的障碍。

去年，德尔塔毒株在接种率较低的美国南方各州引发新一波疫情后，美国总统拜登出台疫苗强制令，原定于今年1月4日起实施，但共和党主政的多个州政府将此事诉诸法院，叫停了该强制令。

新冠疫情下，美国体制引发民众质疑。美国民调机构舍恩·库珀曼研究公司去年12月民调显示，51%的受访者认为美国民主制度存在灭亡危险，其中18岁至29岁受访者的担忧情绪最为强烈。

掣肘“熵增”进退失据

“熵”原本是一个物理概念，它代表着一个系统的无序或随机程度。熵越高，越混乱。纵观世界历史，一些政府的运行面临由治转乱的“熵增趋势”，如何探索出各方协调一致、摆脱互相推诿的“熵减机制”，是很多政府面临的一大课题。显然，美国没有交上一份合格的答卷。

北卡罗来纳大学副教授泽奈普·图菲克奇在《纽约时报》撰文评论说，事实证明这场疫情犹如近两年的压力测试，但美国没能通过。

美国实行联邦、州和地方三级政府治理，新冠疫情等公共卫生事务属于各州的州权，以州和地方政府为主管理。“散装”的分权体制使美国在应对疫情时面临巨大障碍，联邦和州政府各自为政、相互掣肘，难以迅速整合资源协调应对。

当前美国新冠疫情越发严峻，然而美国疾病控制与预防中心却将新冠无症状感染者的建议隔离期从十天缩短到五天。对此，美国医学协会5日表示，医生们普遍担心，美国疾控中心的这些建议会使患者面临风险，并可能进一步压倒医疗体系，隔离人员需要进行检测并确保是阴性才能结束隔离，而美国疾控中心的指导方针会进一步加剧病毒传播的风险。

截至15日，美国仍有近40%的人口未完全接种疫苗。美国埃默里大学医学院副院长、流行病学教授卡洛斯·德尔里奥说，疫苗强制令对美国非常重要，但存在很多反对声音。如果美国能推出统一的疫情应对方案，结果将大为不同。不幸的是，“抗疫政治化”自疫情之初就成为美国一大症结，而这种局面还将持续下去。

在抗疫如此不力的情况下，美国政客不去反思自己的不足，反而开启了“甩锅模式”，将疫情污名化、病毒标签化。对此，英国格拉斯哥大学病毒研究专家戴维·罗伯逊说：“我想说的主要一点就是，它（病毒溯源）不再被（美国）视为科学了”。

社会撕裂严重加剧

疫情汹汹之际，究竟先“救人”还是先“救市”？疫情防控与经济复苏，孰轻孰重？新冠病毒依然肆虐的当下，上述两难问题赫然位居全球抗疫大考必答题之列。在这场美式抗疫中，保经济重于保人命，救股市重于救疫情，资本主义自私自利的本性暴露无遗。

新自由主义推崇自由放任的市场经济，过去数十年，美国经济治理深受新自由主义思想影响，“锈带”地区民生凋敝与华尔街繁华富足成为失衡的缩影。对此，美国经济学家希瑟·布希指出，要使美国经济彻底转型，政策制定者就应明白市场无法发挥政府的职能。

美国多数医疗机构和医疗保险企业属于私营，医疗成本高昂，有约2500万属于弱势群体的民众买不起保险。大量感染者因难以获得及时救治而成为传染源，加剧病毒传播。一些医疗机构甚至默许对贫穷、少数族裔新冠患者“选择性救治”。

美国疾控中心数据显示，拉美裔美国人感染新冠的风险是白人的两倍，死于新冠的风险是白人的2.3倍；美洲原住民和非洲裔人群感染新冠及病亡的风险也都高于白人。

在大量低收入群体承受着失业、贫穷和高感染风险压力的同时，从2020年3月到2021年1月，得益于美国政府的慷慨救市，600多名美国亿万富翁的财富总额从大约2.947万亿美元增加到4.085万亿美元，增幅达38.6%。

此外，还有一些政客利用美国国内的反智和民粹思潮，散布各种反科学言论，试图将政府防疫不力的责任甩得一干二净。

“美国抗疫表现如此糟糕的事实，深刻地表明我们的体制和能力已经衰败得多么腐朽不堪。”图菲克奇如此评论。

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