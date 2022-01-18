□ 严 瑜

近日，美国又陷入多起种族歧视的丑闻之中：一名韩裔女主播因在节目中介绍韩国过节吃饺子的习俗，被人贬损为“太亚洲”，还称其应多讲讲白人的饮食习惯；常春藤名校宾夕法尼亚大学的一名教授在一场线上论坛中扬言，美国要杜绝大规模移民现象的发生，称亚裔移民“不相信自由精神”，难以与美国社会“兼容”；美国印第安人肖肖尼部落的一名活动家向媒体愤怒控诉，他的家园在美国政府的掌控下已沦为“核试验场”，其原住民同胞的健康受到“毁灭性的影响”……

此起彼伏的种族歧视言行，再次揭开美国社会的丑陋疮疤。建国200多年来，美国的血液中始终流淌着种族主义的罪恶基因。近年来，在政治极化、社会撕裂、贫富分化等多重矛盾交织之下，美国的种族歧视问题愈演愈烈。

从2016年华裔警察梁彼得沦为美国警察与非裔美国人冲突的替罪羊，到2018年多名非裔美国人无辜惨死于美国警察枪下；从2020年非洲裔男子弗洛伊德遭白人警察跪压致死，到新冠肺炎疫情发生以来针对亚裔美国人的歧视行为屡见不鲜……旧病未愈，新疾又生。种种大同小异的悲剧揭示出一个血淋淋的现实，在自诩“人权卫士”、鼓吹“人人平等”的美国，自由、平等、人权从来都只是一部分人的特权，“白人至上”观念已在这个国家深深扎根，成为一种心照不宣的“政治正确”。

诚然，我们看到，无论是美国的政界、学界，还是民间，都不乏反对种族歧视的呼声。2021年5月，美国总统拜登签署了旨在打击新冠肺炎疫情下仇恨亚裔犯罪的法案《反新冠仇恨犯罪法》。同年，美国国会表示准备研究种族歧视中的奴隶赔偿条款。然而，相对美国种族歧视的根深蒂固而言，这样的努力远远不够，甚至都没有真正触及问题的根本。

正如美国布鲁金斯学会研究公共政策的专家拉肖恩·雷所言，美国存在系统性的种族主义。事实证明，非洲裔美国人比白人更有可能在人均教育经费投入较少的学校就读；有犯罪记录的白人比没有犯罪记录的非洲裔更容易找到工作；在相同信用评分下，非洲裔更难获得住房贷款……不仅是非洲裔，美国的其他少数族裔同样面临相似困境。在美国，隐性歧视深植于文化、传统、规则、政策和法律等方方面面。就连拜登也承认，系统性种族歧视是美国灵魂上的污点。

可悲的是，直到今天，造成种族歧视创伤的治理模式仍在美国延续。美国社会的资源分配格局依旧如同一座金字塔，而少数族裔始终居于底层，他们尽管看似拥有选举、发表言论的权利，但并不能解决实际问题。社会财富两极化的格局成为一种常态性的社会问题，随时可能引发更激烈的分裂，并由此加剧本就紧张的种族矛盾。

2020年6月，联合国消除种族歧视委员会曾经呼吁美国立即进行结构性改革来结束种族歧视。该委员会主席阿米尔指出，几百年来，系统性和结构性的歧视充斥着美国政府机构。这些歧视剥夺了《消除一切形式种族歧视国际公约》所体现的公民、经济、社会和文化权利。

显然，要彻底摘除深入美国社会肌理的种族歧视“毒瘤”，美国政府惯用的喊口号、做表面文章只是隔靴搔痒，无济于事，唯有刮骨疗毒，推进结构性改革，才有可能实现真正的种族平等。200多年前，美国的开国先贤们将“人人生而平等”作为美国立国的基本原则，写入《独立宣言》。然而，美国何时才能让“人人生而平等”真正成为现实？

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