本报记者 刘 慧

1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效，意味着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式建立。新加坡国立大学东亚研究所助理所长陈刚日前在接受本报记者专访时表示，RCEP的生效实施，有助于促进区域经济整合，推动区域经济进一步发展。

作为目前全球最大的自贸协定，RCEP涵盖货物贸易、服务贸易、投资、知识产权、电子商务等众多领域。陈刚表示，RCEP一个重要的内容是关税减让，协定生效后，已核准成员国之间90%以上的货物贸易将最终实现零关税。

“这是一个标准比较高的协定，同时也是一个开放型的协定。”陈刚说，RCEP具有非排他性，对大洋洲、南亚等周边地区经济体开放，未来也不排除更远地区的经济体加入，“这将让RCEP在世界经济中所占的分量越来越重”。

在新冠肺炎疫情持续蔓延的背景下，全球供应链和产业链遭受冲击，经济全球化进程受阻。“RCEP有助于加强亚太经济体在产业链、供应链以及国际贸易等领域的合作，克服疫情给经济一体化带来的影响，尤其有利于产业链修复。”陈刚说。

此前，东盟已与中国、日本、韩国等国签署了多个“10+1”自由贸易协定，中、日、韩、澳大利亚、新西兰5国之间也有多对自贸伙伴关系。陈刚表示，RCEP在中日和日韩间首次建立了自贸伙伴关系，这对区域稳定和发展有着重要意义。他表示，RCEP的生效实施将“推动实现更高质量区域经济一体化”。

中国是RCEP成员国中最大的经济体，RCEP成员国均是中国重要的经贸伙伴。陈刚表示，中国积极参与RCEP机制建设，共同推动提高协定的整体实施水平，将为促进地区繁荣和世界经济复苏作出积极贡献。“中国经济对外辐射作用强，既有大量进口需求，也有大量出口需求；中国既是吸引外资最多的国家，也是对外投资大国。RCEP将加强中国和其他成员国的经济联系，进一步推动中国高水平对外开放，同时也有助于促进中国国内消费、优化经济结构，为构建新发展格局提供有力支撑。”陈刚表示，RCEP的生效实施将进一步增进中国与成员国的经贸联系，为疫后全球经济复苏注入新动能。

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2022年01月08日 03 版）

(责编：白宇、胡永秋)