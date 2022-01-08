新华社莫罗尼1月6日电 （记者凌馨、董江辉）当地时间1月6日，科摩罗总统阿扎利在莫罗尼会见应邀访科的国务委员兼外长王毅。

阿扎利请王毅转达对习近平主席的诚挚问候和衷心祝福。阿扎利表示，中国外长在疫情形势下到访科摩罗，体现了对科中战略伙伴关系的高度重视和对科摩罗人民的友好情谊。在科摩罗人心目中，中国有着特殊的分量。我们为中国的发展成就欢欣鼓舞，对中国加快民族复兴倍感高兴，中国的发展就是科摩罗的机遇，中国的成功就是非洲的成功。我愿代表科摩罗政府和人民重申，科摩罗将永远同中国站在一起，台湾是中国不可分割的一部分，中国必将统一。

阿扎利感谢中方为科摩罗经济社会发展提供的帮助，高度评价中方大力协助科方抗击疫情和疟疾，赞赏中国企业为科基础设施建设和民生改善发挥的重要作用，期待在推进“2030新兴国家”战略中得到中方更多支持。

王毅首先转达习近平主席的亲切问候。感谢科方支持中方的正当立场，表示中方也将在涉及科摩罗主权、领土完整和民族尊严问题上同科方坚定站在一起。王毅说，建交以来，中科始终相互理解、相互信任、相互支持，打造了不同规模、不同发展阶段的国家平等交往的典范。中方愿同科方深化政治互信，拓展互利合作，做科方最可靠的长期伙伴。

王毅表示，中方愿帮助科实现三个目标：一是年内实现全民免疫接种。中方将坚定支持科方抗击疫情，科方需要多少疫苗，中方就提供多少，直至科方彻底战胜疫情。二是2025年前彻底消除疟疾。中科抗疟合作卓有成效，中方愿启动新一期合作，并愿继续为科方提供特效药。三是支持科方“2030新兴国家”发展战略。中方愿同科方一道，推动已建成项目切实发挥效力。在充分进行科学论证和可行性研究基础上，为科推进新项目提供力所能及的帮助。

王毅说，中非合作论坛是中非加强团结合作最重要的平台。前不久，总统阁下出席论坛第八届部长级会议开幕式并代表东部非洲发言，为会议成功作出积极贡献。中方支持科方用好作为非盟和阿盟双料成员的优势，充分发挥中科友好、中阿和中非合作论坛的三大引擎驱动作用，为科摩罗发展振兴增添更多助力。

阿扎利高度赞赏习近平主席宣布的对非合作重大倡议，感谢中方在联合国支持非洲国家维护正当权益，愿继续同中方就多边事务和区域合作加强沟通协调。

同日，王毅还同科摩罗外长杜勒卡迈勒举行会谈。

《 人民日报 》（ 2022年01月08日 03 版）

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