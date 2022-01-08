1月4日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京考察2022年冬奥会、冬残奥会筹办备赛工作。接受本报记者采访的国际人士表示，习近平主席高度重视和关心北京冬奥会、冬残奥会筹备工作，多次进行实地考察，体现出中国安全办奥的信心和决心。中国竭诚为世界奉献一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会，有利于促进各国团结合作，将为战胜全球性挑战注入更多信心和力量。

“北京冬奥会将充分展现中国有魅力、负责任的大国形象”

“习近平主席深入体育场馆、媒体中心、训练基地等，实地了解筹办备赛情况，体现出中国领导人和中国政府对办好冬奥会的高度重视。”一段时间以来，哥伦比亚—中国友好协会主席吉列尔莫·普亚纳通过媒体和网络观看了不少与北京冬奥会有关的照片和视频，对中国的筹备工作印象深刻。“无论是场馆建设还是疫情防控，中国都拿出了极具科技含量的解决方案。我坚信，中国将举办一届非凡的冬季奥运盛会，中国也将继续坚定朝着体育强国迈进。”

“北京冬奥会将充分展现中国有魅力、负责任的大国形象。”美国库恩基金会主席罗伯特·库恩表示，举办北京冬奥会意义重大。本届冬奥会将让各国人民感受到温暖，必将给人们留下美好记忆，同时也将进一步丰富中国群众体育运动，增进中国人民的幸福感。库恩认为，中国在筹办过程中突出绿色理念，“这是中国新发展理念在冬奥实践中的生动体现”。

“习近平主席实地考察北京冬奥会筹办工作，关心防疫、后勤保障等工作，体现出中国对举办一届高质量冬奥会的重视。”印度尼西亚国际战略研究中心中国研究中心主任维罗妮卡表示，2008年北京奥运会的美好记忆犹在，“举办冬奥会将让北京成为全球唯一的‘双奥之城’，也将为中国全面展示发展成就提供良机。”

韩国庆熙大学教授、韩国“一带一路”研究院副院长朱宰佑表示，习近平主席在新年伊始考察北京冬奥会、冬残奥会筹办备赛工作，表明经过几年努力，中国已做好准备迎接各国运动员等的到来。

埃及苏伊士运河大学语言学院院长拉杰布说，习近平主席关心防疫、后勤保障、媒体报道、食品安全、运动员生活等方面情况，彰显中国办好本届冬奥会的决心和信心。“我相信中国已经做好准备，必将向世界呈现一届安全、精彩的奥运盛会。”

“坚持绿色办奥，为环境问题寻求务实而富有远见的解决方案”

恪守绿色办奥理念，始终把环境保护和可持续发展放在重要位置，是北京冬奥会筹备过程中的一大亮点。美国新墨西哥州立大学历史学教授肯尼思·哈蒙德认为，在应对气候变化这一全球性挑战上，中国一直是重要的引领者。“中国坚持绿色办奥，为环境问题寻求务实而富有远见的解决方案，展现出中国在维护地球家园、促进可持续发展方面付出的巨大努力。”

比利时体育记者协会前主席毛里斯·卢瓦索曾担任体育记者40余年，报道过6届奥运会，4次赴华采访。“我相信北京冬奥会一定会取得巨大成功，中国不但有成功举办世界级赛事的丰富经验和良好设施，也有优秀的人才队伍和高端的技术能力。”他表示，自己一直关注北京冬奥会的筹备情况，“本届冬奥会的场馆在节能环保方面堪称典范”。

对北京冬奥会、冬残奥会来讲，做好疫情防控工作是最大的考验。俄罗斯科学院院士、前国家首席防疫师根纳季·奥尼先科表示，中国政府严格执行各项防控措施，优化管理流程，为北京冬奥会安全举行提供了可靠保障。

中国西班牙贸易协会主席卡洛斯·维莱斯为北京冬奥会筹备过程中的众多创新科技手段点赞。“北京冬奥会主媒体中心内的智慧餐厅，实现了自动化烹饪和自动化送餐。借助科技智慧，既降低了人力成本，又减少了人员接触，简约又安全。”

“北京冬奥会集中体现了中国的科技实力和管理水平。”柬埔寨柬中关系发展学会会长谢莫尼勒表示，中国在安全防护、硬件设施设备、后勤服务等方面充分运用大数据和人工智能手段，确保冬奥会安全、高效筹办，“我坚信中国会给世界呈现一届最好的冬奥会！”

“冰雪运动蓬勃发展，是国家进步、经济社会发展的生动写照”

国家跳台滑雪中心设计灵感来自中国传统饰物“如意”，冬奥村（冬残奥村）是四合院风格的三进院落，现代建筑与自然山水、历史文化交相辉映……北京冬奥会向世界展示浓浓的中国风。

“北京冬奥会与中国春节相逢，在充满年味的喜庆氛围中，世界将感受中国传统文化的魅力。”南非《外交》杂志主编克里坦·巴哈纳表示，举办冬奥会是一个国家综合国力的体现，世界将看到中国阳光、富强、开放的良好形象。

“所有北京冬奥会、冬残奥会比赛场馆，在满足冬奥会以及其他赛事需求的同时，都有赛后服务冰雪运动、服务群众健身的长远规划，确保实现精彩奥运与赛后场馆可利用、可经营、可持续的目标。”南非约翰内斯堡大学非洲与中国研究中心主任戴维·蒙亚埃认为，中国民众对北京冬奥会非常支持，冬奥会场馆也将令中国人民受益——“带动三亿人参与冰雪运动”的目标已提前实现，一流的冰雪运动设施也将为中国竞技体育水平提升打下良好基础。

普亚纳说，得益于北京冬奥会的强大推动力和影响力，冬季运动近年来在中国越来越受欢迎。“国际赛事多起来了，冰雪运动场所不断增多，社会力量广泛参与，大众参与热情越来越高。曾经小众的冰雪运动，如今已融入人们的生活。中国冰雪运动蓬勃发展，是国家进步、经济社会发展的生动写照。”

谢莫尼勒表示，北京冬奥会准备有序充分，中国人民团结一致，真正做到了全民支持。2008年北京奥运会是奥运史上最出色的奥运会之一，让更多人看到了一个真实、可爱、立体的中国；本届冬奥会将成为展现国际社会团结、韧性和交流合作的好机会，并将进一步促进国际体育交流，在冰雪世界拉近各国的距离。“期待在北京冬奥会上看到来自各国的运动员相互交流、相互切磋、共同进步，弘扬奥林匹克精神。北京冬奥会一定会取得圆满成功！”

（本报北京、华盛顿、里约热内卢、曼谷、雅加达、开罗、布鲁塞尔、莫斯科、马德里、约翰内斯堡、首尔1月7日电 记者颜欢、李志伟、吴杰、刘慧、徐伟、黄培昭、牛瑞飞、张光政、姜波、邹松、马菲）

《 人民日报 》（ 2022年01月08日 03 版）

(责编：白宇、胡永秋)