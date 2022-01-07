新华社塔什干1月7日电 中乌建交30周年之际，在乌兹别克斯坦访问的中国政府欧亚事务特别代表李辉4日与乌智库、友好团体和媒体代表举行座谈。

乌兹别克斯坦总统战略与跨地区研究所副所长瓦利耶夫、中亚国际学院院长纳塞罗夫、“发展战略”中心主任图里亚科夫、乌政府下属民族间关系和对外友好合作委员会主席库尔班诺夫等智库和友好团体代表出席座谈活动并发言，新华社、乌国家通讯社、世界通讯社等10余家中乌媒体代表与会。

李辉向乌方与会者解读了中国共产党的十九届六中全会精神，诠释了中国民主与人权观，介绍了新疆发展成就和涉疆政策，阐述了中国外交政策及对中亚国家政策。

李辉表示，建交30年来，中乌传统友谊穿越时空焕发勃勃生机，两国关系不断实现跨越式发展。在两国元首战略引领下，中乌各领域合作驶入加速发展的快车道，双方经贸、投资、能源、交通、农业、人文等领域合作结出累累硕果，生动诠释了中乌全面战略伙伴关系的丰富内涵。

李辉说，中方愿同乌方携手努力，永远做彼此最值得信赖和倚重的战略伙伴，深入推进高质量共建“一带一路”，推动双边关系迈上新征程、再上新台阶。

乌方智库代表高度评价中国共产党成立一百年来取得的历史性成就，高度评价中国共产党领导中国人民创造了经济持续快速发展和社会长期稳定的“两大奇迹”，实现了全面建成小康社会目标，认为中国减贫成就为世界贡献“脱贫密码”，中国抗疫外交彰显大国担当，表示希望学习借鉴中方治国理政经验，加快自身改革开放进程。与会者表示，新疆经济社会发展成就引人瞩目，乌方坚定支持中国治疆政策，愿不断加强同新疆各领域交流合作。

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