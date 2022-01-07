新华社肯尼亚蒙巴萨1月6日电（记者黎华玲 白林）当地时间1月6日，正在此间访问的国务委员兼外长王毅应邀同肯尼亚总统肯雅塔共同出席中方承建的蒙巴萨油码头竣工仪式。

王毅热烈祝贺肯尼亚在肯雅塔总统领导下又建成一个造福本国、惠及地区的重大基础设施项目。王毅强调，我们今天在这里见证的，是中非历久弥新的真诚友谊，是中非共建“一带一路”的可喜成果，是中非携手走向现代化的光明前景。

王毅说，600多年前，中国航海家郑和就曾率领当时世界上最强大的船队3次到访蒙巴萨，给非洲带来了友谊与信任，而不是殖民和奴役。600年后，中国的工程技术人员踏着郑和的足迹，又来到非洲，来到蒙巴萨，给当地人民修建了最好的公路、最好的铁路，今天是最好的油气设施。历史是最公正的裁判，事实是最雄辩的证言。肯尼亚和非洲的兄弟姐妹心里清楚，谁才是非洲真正的朋友和伙伴。

王毅表示，蒙巴萨油码头技术含量高、施工难度大。采用了世界一流的海上作业平台，同时有效保护了海洋环境，为当地创造了大量就业和商机。这些都说明，中非共建“一带一路”正在沿着习近平主席和非洲领导人确定的目标，向着高标准、可持续、惠民生的方向转型升级，大踏步向前迈进。

王毅说，蒙巴萨油码头的建成，是肯尼亚加快工业化进程的重要一步。实现现代化不是靠口号，而是靠行动。中非双方已经合作建设超过1万公里铁路、近10万公里公路、近千座桥梁、近百个港口，还有大量医院和学校。我们已经成为现代化道路上坚定的盟友和可靠的伙伴。只要我们继续团结合作，就一定能走出一条发展中国家实现现代化的新路。

王毅表示，每一个国家都应当有发展进步的权利，每一个民族都应当有实现梦想的机会。21世纪是亚洲的世纪，也是非洲的世纪。中非27亿人民携手实现现代化，将书写人类文明史上最辉煌的篇章。

王毅强调，中方一向呼吁国际社会更加重视非洲，一贯欢迎其他国家尤其是发达国家积极参与到非洲的发展进程中来。非洲应是国际合作的大舞台，而不应是大国争夺的竞技场。如果有什么要竞争的话，那就要比一比，谁为非洲做的更多，谁为非洲贡献更大，谁为非洲人民付出更多的汗水和辛劳。中国愿与所有对非洲抱有善意的国家携起手来，为非洲更加美好的未来作出新的贡献。

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