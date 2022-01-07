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王毅谈“非洲之角和平发展构想”

2022年01月07日10:38 | 来源：新华网
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　　新华社肯尼亚蒙巴萨1月6日电（记者黎华玲　白林）当地时间1月6日，国务委员兼外长王毅在蒙巴萨同肯尼亚外长奥马莫共同会见记者。有记者问及中方如何看待当前的非洲之角局势。

　　王毅说，非洲之角战略位置独特，发展潜力巨大。但近年来，热点问题激化升温，时而爆发冲突对抗，这种现象完全不符合非洲之角各国人民的利益，再也不能继续下去了。为支持非洲之角实现长治久安与和平繁荣，中方愿提出“非洲之角和平发展构想”，支持地区国家应对安全、发展、治理三重挑战。

　　一是加强域内对话，克服安全挑战。非洲之角的国家和人民应当摆脱大国地缘争夺，坚定走团结自强之路。要通过平等协商，把地区的命运掌握在自己手中。建议地区国家召开非洲之角和平会议，就此进行深入探讨，形成政治共识，协调共同行动。中方愿任命外交部非洲之角事务特使，为这一进程提供必要支持。

　　二是加快区域振兴，克服发展挑战。做大做强蒙内铁路和亚吉铁路两条主轴，适时向周边国家拓展延伸，同时加快红海沿岸和东非沿岸开发，形成“两轴+两岸”的发展框架，加速构建产业带经济带，创造更多就业和增长，提高自主发展能力，赶上时代前进步伐。

　　三是探求有效路径，克服治理挑战。支持地区国家探索符合自身国情的发展道路，加强彼此治国理政交流，分享有益经验，突破治理瓶颈。用非洲人的方式妥善处理各种民族、宗教、地域纠纷，构建非洲之角团结、稳定、和谐的发展环境。

　　王毅强调，作为联合国安理会常任理事国和非洲的真诚伙伴，中方将深化“一带一路”倡议与非洲发展战略对接，扎实推进中非合作论坛“九项工程”，为非洲之角的和平与发展作出不懈努力，发挥建设性作用。

(责编：牛镛、刘军涛)

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