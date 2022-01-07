新华社北京1月6日电 综合新华社驻外记者报道：随着新冠变异病毒奥密克戎毒株扩散，多国疫情出现恶化趋势。6日，日本新增确诊病例时隔3个多月再次超过4000例，泰国卫生部从当天起将疫情警报级别由3级调升至4级。5日，古巴新增确诊病例两个多月以来首次超过900例，该国再度收紧入境防疫措施。

据日本广播协会电视台统计，截至6日18时（北京时间17时），日本当天新增新冠确诊病例4475例，累计确诊1743782例；新增死亡1例，累计死亡18398例。这是自2021年9月18日以来日本单日新增确诊病例再次超过4000例。

统计还显示，疫情最严重的冲绳县6日新增确诊病例981例，创下当地疫情以来新高。此外新增确诊病例较多的地区还包括东京都、大阪府等。

驻日美军防疫“漏洞”加剧了冲绳县疫情蔓延。冲绳县知事玉城丹尼日前表示，驻日美军将奥密克戎毒株带到冲绳，他对此感到愤怒。日本外务大臣林芳正6日与美国国务卿布林肯通电话，要求美国约束驻日美军活动，强化防疫措施，包括限制人员外出等。

1月5日，在泰国沙没颂堪府美功县，一辆列车通过美功铁道市场。 美功铁道市场位于泰国中部沙没颂堪府美功县，每天都有列车从美功火车站开出穿梭于市场间。附近商贩们将摊位铺设在铁轨两边，在火车即将抵达前收起，等待火车从自己面前不足一米处缓缓驶过。这样的景象为铁道市场吸引了众多游客。新冠疫情后，旅客数量减少，穿梭于此的列车从每天八班减少为两班。附近的商贩们依旧坚守在铁轨旁，等待市场恢复昔日的热闹。 新华社记者 王腾 摄

奥密克戎毒株在泰国出现快速传播趋势。为防止疫情继续恶化，泰国卫生部从6日起将疫情警报级别从3级调升为4级，并建议关闭容易造成聚集性感染的场所，民众减少跨府出行，避免举办聚集活动等。

泰国卫生部设立的新冠疫情警报系统分为5级，级别越高意味着政府采取的防疫措施越严格。4级意味着原则上将限制餐厅堂食，避免民众在室外近距离接触，限制民众进入人员密集的封闭场所、参加聚集活动、搭乘公共交通工具以及出境等。

据泰国卫生部6日公布的疫情数据，泰国当日新增确诊病例5775例，累计确诊2245250例；新增死亡11例，累计死亡21780例。

古巴公共卫生部5日发布的疫情数据显示，该国较前一日新增确诊病例967例，这是自2021年10月27日以来该国单日新增确诊病例首次超过900例。截至5日，古巴累计确诊969138例，累计死亡8324例。全国15省中已有13省出现奥密克戎毒株感染病例，累计报告奥密克戎毒株感染病例92例。

为应对奥密克戎毒株扩散，古巴从5日起再度收紧入境防疫措施，要求所有入境人员出示新冠疫苗完全接种证明和72小时内核酸检测阴性证明，并在入境时随机接受核酸检测。来自南非、莱索托、博茨瓦纳等8国旅客入境时则必须接受核酸检测，并在指定酒店隔离8天，隔离第7天还须再次接受核酸检测。此外，从当天起，古巴禁止举办大规模人员聚集活动。（参与记者：华义、朱婉君、任芊）

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