新华社肯尼亚蒙巴萨1月6日电（记者黎华玲 白林）当地时间1月6日，国务委员兼外长王毅在蒙巴萨同肯尼亚外长奥马莫共同会见记者。

王毅说，中国外交有一个坚持32年的传统，那就是年初首访一定要到非洲来，以实际行动表明中国珍视同非洲的传统友谊，坚持把非洲置于中国外交的优先位置，愿意做非洲的好朋友和好伙伴。尽管面临疫情挑战，但我们仍然如期而至，风雨无阻，初心不改，这就是中非友好的底色。此次到访非洲，主要有三个目标：

一是同非洲携手彻底战胜疫情。世界正面临奥密克戎毒株新一轮冲击，作为非洲的朋友，中国绝对不会袖手旁观。习近平主席宣布再向非洲提供10亿剂疫苗，这一最大规模的援非计划已经开始执行。大批疫苗正在跨越山海，源源不断运往非洲需要的每一个角落。今天，我们宣布将再向肯尼亚提供1000万剂疫苗。我们一定会与非洲兄弟姐妹站在一起，直至取得最终的胜利。

二是加快落实中非合作论坛成果。一个多月前，中非合作论坛第八届部长级会议胜利召开，习近平主席宣布了中非务实合作“九项工程”。中肯双方今天签署的一系列双边合作文件，就是“九项工程”在肯尼亚的早期收获。我们愿与非洲伙伴加强对接，撸起袖子加油干，让会议成果全面落地，造福非洲人民，助力非洲加快疫后复苏，早日走上自主可持续发展之路。所谓非洲“债务陷阱”的说法并不是事实，而是别有用心的炒作，是那些不希望看到非洲加快发展的外部势力制造出来的“话语陷阱”。如果说非洲真有什么“陷阱”的话，那就是“贫困陷阱”、就是“落后陷阱”。中方愿同所有友好国家一道，帮助非洲国家加快疫后复苏，消除贫困落后，尽快赶上时代步伐，实现共同发展，共创美好未来。

三是坚定维护中非双方的共同利益。面对各种强权、霸凌和单边行径，中非双方有责任共同践行真正的多边主义，共同捍卫国际公平正义。中方愿与非方加强在国际地区事务中的协调合作，维护好以联合国为核心的国际体系和国际关系基本准则，维护好发展中国家的正当利益，推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展。

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