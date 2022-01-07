新华社肯尼亚蒙巴萨1月6日电（记者黎华玲 白林）当地时间1月6日，国务委员兼外长王毅在蒙巴萨同肯尼亚外长奥马莫举行会谈。

奥马莫展示了在肯尼亚出土的中国古钱币图片，表示肯中友好源远流长，两国交往可追溯至600多年前，中国伟大的航海家郑和曾率船队到访蒙巴萨。两国始终相互尊重、相互信任，互利合作不断深化，为两国人民带来福祉。衷心感谢中方长期以来对肯尼亚经济社会发展提供的支持帮助。肯尼亚实现经济快速发展、基础设施面貌一新，得益于肯中合作的强大助力，得益于共建“一带一路”合作不断深化。中国已成为肯尼亚不可或缺的发展伙伴，期待两国传统友好进一步焕发生机活力。肯方高度赞赏习近平主席在中非合作论坛第八届部长级会议上提出的“九项工程”重要倡议，这再次展现了非中强有力的伙伴关系和中国帮助非洲发展的诚意和行动。肯方愿同中方一道，落实好倡议和论坛共识，推动非中合作取得更多成果。

王毅说，中肯有着悠久历史联系。600多年前中国航海家郑和同肯尼亚等非洲国家的友好交往，充分证明中国历来是爱好和平、讲信修睦的国家。600年后的今天，中国的工程技术人员又在为肯尼亚经济发展和国家建设挥洒汗水，成为新时代中肯友好的有力例证。中肯合作成果丰硕，中国已成为肯尼亚最大的贸易伙伴、最大的外资来源国、最大的工程承包方。中方愿落实好中非合作论坛共识，深化两国务实合作，为中肯全面战略合作伙伴关系增添新的内涵，注入新的动力。

王毅说，疫情仍在全球肆虐。习近平主席宣布中方将再向非洲提供10亿剂疫苗。中方将肯尼亚视为优先方向。中方还愿帮助肯方提升疫苗冷链体系，探讨开展疫苗和病毒检测试剂生产合作。双方要深化经贸、投资、基础设施等领域合作，推进重点项目建设，支持肯方打造铁路沿线经济带和工业园，形成联动发展效应。欢迎肯方充分用好非洲农产品输华“绿色通道”和贸易融资额度，积极参加中国国际进口博览会、中非经贸博览会，向中国市场出口更多肯尼亚优质产品。中方将继续支持中国企业赴肯投资兴业。

双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见，一致同意增进相互信任，夯实两国关系的政治基础，加强多边协调配合，共同维护两国正当权益和国际公平正义。奥马莫表示，肯方坚定奉行一个中国政策，高度赞赏中国在国际事务中的重要影响和作用，愿积极参与全球发展倡议。

会谈后，双方见证签署关于数字经济、投资、农业以及肯尼亚农产品输华等合作文件并共同会见记者。

肯尼亚财政部、贸易与工业部、农业部、卫生部、信息部部长等参加会谈并就加强相关领域合作进行交流。

(责编：胡永秋、白宇)