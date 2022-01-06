新华网1月6日电 新加坡副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰2021年12月28日在新加坡《联合早报》发表题为《砥砺前行走出疫情——迈向蓬勃、互联和可持续的未来》的文章。文章主要内容如下：

明天（2021年12月29日），我和中国国务院副总理韩正将共同主持第17届新中双边合作联合委员会（Joint Council for Bilateral Cooperation，简称JCBC）会议。这是两国最高级别的双边合作平台。

JCBC于2004年召开首次会议，这些年来双方得以通过此平台全面探讨两国广泛的合作关系和确认新的合作领域，以加强两国源远流长的双边关系。这几十年来，新中两国开展了三个政府间合作项目——分别为1994年开发的苏州工业园区、2008年开始建设的天津生态城，以及2015年正式启动的中新（重庆）战略性互联互通示范项目。中新广州知识城则在2018年升级为国家级双边合作项目。这些项目是在新中两国各自发展道路上不同阶段时期推出的，而双边合作性质的不断演变也彰显了两国关系的前瞻性。

为了应对新冠疫情，新中两国去年把公共卫生列为新的合作领域。新冠疫情也加速了现有结构性变化。因此，在明天举行的JCBC会议中，双方也将会适时地讨论两国如何在后疫情时期建构更具韧性的经济和社会，为全球复苏作出贡献。

蓬勃的经济

随着中国步入新发展格局，包括落实其“双循环”战略，新加坡可进一步为中国的经济增长作出贡献。配合全球贸易流动和供应链的重组，新加坡可以加强中国与本区域经济体的联系。连接中国西部和东南亚的中新（重庆）互联互通项目旗下的“国际陆海贸易新通道”，就是一个很好的例子。

在这条贸易通道上，我们着重通过数字化，促进数据的无缝流通和电子文档的使用，让货物流动更加通畅。这不仅能优化供应链的运作，也有可能加快货物通关、贸易融资、保险和其他相关活动的速度。这方面的前景是乐观的。

除了贸易合作，本区域在加强数字化连接方面也存有巨大潜力。疫情期间，许多商业和民间活动从线下转到线上，而这样的趋势将会持续。中国作为数字化引领者，其数字经济占国内生产总值的三分之一。东南亚也是数字经济发展最快的地区之一，此地区的网络经济规模预计到2025年将超过3000亿美元。

新中两国的数字合作将让我们的企业受益，并推动东盟向数字经济一体化迈进。深圳智慧城市等双边合作项目皆可成为采用新科技和政策创新的先锋，为企业和消费者建立可信赖的数字环境。例如，采用区块链解决方案的数字贸易计划将使跨境交易更快速更安全，并降低在两国都有业务的企业的成本，以及在数字经济领域创造新的服务。

新加坡也欢迎中国和其他志同道合的伙伴加入《数字经济伙伴关系协定》，将双边合作扩展到多边合作的平台。

互联的社会

新加坡和中国都同样有着提升民生生活质量的目标。尽管新中两国土地面积悬殊，社会经济情况也存在差异，两国社会却面对许多共同的挑战，因此双方可以借鉴彼此的经验，互相学习。比如两国都面临人口老龄化的问题。我们可以在这个议题上扩大合作范围，共同探讨如何更好地照顾我们的年长者，让他们保持活跃、健康。

两国人民之间的流动是推进两国在各层面互动的关键。疫情迫使各国加强边境管制，以遏制病毒的传播。但是，新加坡正从疫苗接种者旅游通道着手，探讨加快恢复国际客运的航班。

即使我们正在对抗奥密克戎毒株，我们仍会继续以安全的方式与主要航空伙伴恢复航空连通性。

当我们最终恢复跨境旅游时，新中两国的年轻一代应当是我们优先考虑的一群，以让他们认识新中两国和本区域丰富多元的历史与文化背景，让他们具备更广阔的国际视野。新中两国恢复民间往来，也能加强和全球各国的互联互通。

可持续发展的世界

疫情也提醒各国，我们必须致力于应对气候变化等全球挑战。可持续发展是新加坡和中国，乃至世界各国的当前急务。今年初，新加坡制定了《2030年绿色发展蓝图》，中国也宣布了“1+N”的政策体系以实现2060年的碳中和目标。新中两国能在共同领域上展开合作，例如发展循环经济模式和推动绿色能源的贸易与投资。

另一方面，我们也通过中新天津生态城项目，打造具有能源效率以及气候韧性的城市。我们也正加强合作，共同探讨如何进一步把大自然融入建成环境，并加强对生物多样性的保护。通过在天津生态城试点新方案，并复制推广到其他城市，我们希望支持中国实现“双碳”目标。

此外，绿色金融也是新加坡与重庆、广东、上海及苏州等地合作发展的重点领域之一，新加坡也可以更好地支援中国企业对绿色和转型金融的融资需求。新中两国还能在更多方面展开合作，也能联手和区域伙伴合作，推动可持续发展。例如，我们可以探索绿色金融科技能如何减低环境所遭受的破坏，并鼓励投资者在可持续的资产上注入更大的投资。

新中两国今年JCBC会议的议程是积极并具前瞻性的。在即将举行的JCBC会议上，我和韩副总理也会联合主持首只在新加坡诞生的大熊猫宝宝名字的揭幕仪式。这只大熊猫宝宝于2021年8月14日出世。它的父母凯凯和嘉嘉，是新加坡与中国在租借协议下于2012年抵新的两只大熊猫。大熊猫宝宝的诞生是件喜事，也象征了新中两国友谊长青。

展望未来，新中两国在建设一个蓬勃、互联和可持续的未来上有着共同利益。我有信心，两国将通过紧密的伙伴关系，继续与时并进，并且保持双方在多方面合作的强劲势头，为两国乃至本区域的人民带来更美好的未来。

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