新华社北京1月6日电（记者温馨、成欣）外交部发言人汪文斌6日在例行记者会上说，元旦后第一个工作日，习近平主席再度实地考察冬奥会、冬残奥会筹办备赛工作，充分彰显了中国对冬奥会筹备工作的高度重视，向国际社会传递了中国重信守诺等三个重要信号。

“一是中国重信守诺。”他说，习近平主席强调，办好北京冬奥会、冬残奥会，是我们向国际社会作出的庄严承诺。申办冬奥成功6年多来，中方着力推进冰雪运动“南展西扩东进”，越来越多的人走上冰场雪场，“冷冰雪”成为“热运动”，实现了“带动3亿人参与冰雪运动”的目标。我们提出的“绿色、共享、开放、廉洁”的办奥理念，无论在场馆建设还是赛事组织和赛会服务方面，都得到了很好的贯彻落实。

“二是中国准备好了。”汪文斌说，经过几年努力，各项筹备工作基本就绪。在赛事组织方面，“相约北京”系列测试赛已圆满收官，北京、延庆、张家口三大赛区12个竞赛场馆全部完工，通过国际冬季单项体育组织认证，全面投入使用。在赛会服务方面，冬奥村、志愿者、媒体中心、医疗救援、签约酒店等服务保障体系全面建成。

“三是疫情下中国有信心安全办奥。”他说，国际奥委会、国际残奥委会和北京冬奥组委已发布两版《防疫手册》。中方正按照《防疫手册》要求，优化分区分类“双闭环”管理流程，严格执行各项防控措施。中方将实施科学化精细化的防控举措，尽最大努力防止疫情发生，确保参与北京冬奥会、冬残奥会的所有人员健康安全。

国际奥委会主席巴赫日前在新年致辞中表示，期待北京冬奥会取得圆满成功，对于举办一届安全的冬奥会充满信心。波兰滑雪协会主席塔伊纳日前说，中国实施严格防疫措施是正确的决定，我将在北京冬奥会期间感到安全。“这反映了国际社会热切期盼北京冬奥会、冬残奥会的共同心声，也体现国际社会对中国安全办奥的信任。”汪文斌说。

“2月4日，奥运之火将再次在‘鸟巢’点燃。我们将当好东道主，竭诚为世界奉献一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会，让各国参赛人员感受到春天般的温暖，为世界注入更多团结、信心和力量。”他说。

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