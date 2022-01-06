人民网北京1月6日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持1月6日记者会。实录如下：

总台央视记者：随着北京冬奥会日益临近，国际社会对中国和奥运的关注也显著升温。在北京冬奥会开幕倒计时一个月之际，习近平主席亲临体育场馆、媒体中心、训练基地等场所，实地考察筹办备赛工作，引发媒体高度关注。发言人认为这向国际社会传递了什么重要信号？

汪文斌：相信大家都注意到了，习近平主席在今年的新年贺词中提出，我们将竭诚为世界奉献一届奥运盛会。元旦后第一个工作日，习近平主席再度实地考察冬奥会、冬残奥会筹办工作，这充分彰显了中国对冬奥会筹备工作的高度重视，向国际社会传递了三个重要信号。

一是中国重信守诺。习近平主席强调，办好北京冬奥会、冬残奥会，是我们向国际社会作出的庄严承诺。申奥成功6年多来，中方着力推进冰雪运动“南展西扩东进”，越来越多的人走上冰场雪场，“冷冰雪”成为“热运动”，实现了“带动3亿人参与冰雪运动”的目标。我们提出的“绿色、共享、开放、廉洁”的办奥理念，无论在场馆建设还是赛事组织和赛会服务方面，都得到了很好的贯彻落实。

二是中国准备好了。经过几年努力，各项筹备工作基本就绪。在赛事组织方面，“相约北京”系列测试赛已圆满收官，北京、延庆、张家口三大赛区12个竞赛场馆全部完工，通过国际冬季单项体育组织认证，全面投入使用。在赛会服务方面，冬奥村、志愿者、媒体中心、医疗救援、签约酒店等服务保障体系全面建成。

三是疫情下中国有信心安全办奥。国际奥委会、国际残奥委会和北京冬奥组委已经发布两版《防疫手册》。中方正按照《防疫手册》要求，优化分区分类“双闭环”管理流程，严格执行各项防控措施。中方将实施科学化精细化的防控举措，尽最大努力防止疫情发生，确保参与北京冬奥会、冬残奥会的所有人员健康安全。

国际奥委会主席巴赫日前在新年致辞中表示，期待北京冬奥会取得圆满成功，对于举办一届安全的冬奥会充满信心。波兰滑雪协会主席塔伊纳日前说，中国实施严格防疫措施是正确的决定，我将在北京冬奥会期间感到安全。这反映了国际社会热切期盼北京冬奥会和冬残奥会的共同心声，也体现了国际社会对中国安全办奥的信心。

2月4日，奥运圣火将再次在“鸟巢”点燃。我们将当好东道主，竭诚为世界奉献一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会，让各国参赛人员感受到春天般的温暖，为世界注入更多团结、信心和力量。

凤凰卫视记者：据报道，由于液化石油气价格上涨，哈萨克斯坦国内近日发生多起抗议示威活动，已经演变成了大规模骚乱，甚至引发警民冲突，中方对此有何评论？

汪文斌：中哈互为友好邻邦和永久全面战略伙伴。中方认为，哈当前发生的事情是哈内政，相信哈当局能够妥善解决问题。希望哈局势能够尽快稳定下来，社会秩序回归正常。

新华社记者：王毅国务委员兼外长刚刚访问了厄立特里亚。为什么王国委新年首访首站选择去厄立特里亚？此访取得了哪些重要成果？

汪文斌：中国外长年初首访前往非洲是中国外交持续32年的优良传统。这彰显了中非团结合作，也表明中国外交始终站在发展中国家一边。首站选择厄立特里亚充分体现了中国对中厄关系和两国传统友谊的重视。王毅国务委员兼外长分别同伊萨亚斯总统、奥斯曼外长举行会见会谈，双方还签署并发表了外长联合声明。

这次访问主要取得了三方面成果。一是提升了双边关系定位。两国元首作出重大政治决策，将中厄关系提升为战略伙伴关系，这符合两国和两国人民根本和长远利益，为双方合作开辟了更为广阔的前景。二是深化了两国传统友谊。中厄双方将在涉及彼此核心利益和重大关切问题上更加坚定地相互支持，在国际和多边事务中加强协调配合，高举多边主义旗帜，共同抵制霸凌和强权政治，反对打着“民主人权”旗号干涉别国内政，维护发展中国家正当权益。三是明确了务实合作方向。双方同意共同努力落实中非合作论坛第八届部长级会议成果。中方愿帮助厄方提高自主发展能力，加快工业化进程。厄方驳斥了所谓中国“债务陷阱”论，强调中国从未干涉别国内政，是非洲不可或缺的真正发展伙伴，期待中国在非洲和平、发展进程中发挥更大作用。

中厄双方还就非洲之角形势交换了意见，都反对域外势力在地区制造动荡冲突，损害地区和平稳定。作为非洲之角国家的真诚朋友和可靠伙伴，中方愿为地区国家实现地区和平安全、释放发展潜力、提高治理能力发挥建设性作用。

法新社记者：集体安全条约组织今天表示，将派遣维和部队稳定哈萨克斯坦局势。中方对此有何评论？

汪文斌：我刚才已经介绍了中方有关立场。我们希望哈局势能够尽快稳定下来，社会秩序回归正常。

彭博社记者：第一个问题，美国和立陶宛已经同意合作对抗他们所称的“中国经济胁迫”。此外，台湾还承诺设立一个2亿美元的基金以投资立陶宛，并向其开放市场。外交部对此有何评论？第二个问题，关于哈萨克斯坦，中方是否支持集安组织的行动？是否在考虑也参与这一行动？

汪文斌：你刚才提到“胁迫”，我想首先告诉你的是，美国反复借涉疆问题造谣生事，强迫跨国企业选边站队，这才是真正的“胁迫外交”。立陶宛涉台问题的是非曲直十分清楚。美方一再为立方制造“一中一台”的错误言行帮腔，试图拼凑纵容“台独”势力的小圈子，这进一步暴露了美方“以台制华”的图谋，只会破坏美国自身国际形象，最终将搬起石头砸自己的脚。

我们要求美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定。我们也正告台湾当局，“金钱外交”改变不了“台独”势力覆灭的大势，挟洋谋“独”只能是死路一条。

关于你提到的第二个问题，我已经多次介绍了中方的立场。我们希望哈局势尽快稳定，社会秩序回归正常。

法新社记者：一些美国政客批评特斯拉最近在新疆开设展厅，指责其无视或支持该地区侵犯人权的行为。中方对此有何看法？

汪文斌：我注意到美方声称不应对新疆发生的事情视而不见，那么，2018年12月以来，有100多个国家和地区的2000多名专家、学者、记者、外交官等各界人士赴新疆参访，见证了新疆社会安宁、经济繁荣、民族和谐的发展成就。为什么美方对此视而不见呢？

在去年召开的联合国人权理事会第46、47、48届会议和第76届联大第三委员会会议上，有近百个国家发声支持中国在涉疆等问题上的立场，反对出于政治动机、基于虚假信息对中国进行无理指责。为什么美方又对此视而不见呢？

一个时期以来，法国、俄罗斯、瑞典、丹麦、挪威、瑞士、美国、日本、新加坡、澳大利亚、巴西、南非等多国媒体、学者纷纷发表文章指出，所谓新疆“强迫劳动”“种族灭绝”完全是基于对中国的偏见和敌视而制造出来的谎言，其目的根本不是为了保护人权，而是为了打压遏制中国，破坏新疆民族团结和稳定发展。为什么美方还是对此视而不见呢？

美方对上述事实和真相视而不见，却基于早已被事实戳穿的谎言对新疆进行所谓制裁，再一次暴露了美方以人权为幌子对中国进行经济胁迫和政治打压的真实意图。真相永存，正义必胜。美方编造涉疆谎言只会让世人进一步认清其所谓“保护”人权的虚伪面目，加速其“人权卫道士”人设的破产。

深圳卫视记者：据国铁集团4日发布的消息，2021年中欧班列开行1.5万列，发送货物146万标箱，同比分别增长了22%和29%。我们注意到，这是在世界经济形势严峻、全球疫情加速蔓延的背景下，中欧班列连续第二年实现开行破万列。发言人对此有何评论？能否介绍更多情况？

汪文斌：我也看到了你提到的最新数据，感到振奋和鼓舞。2021年，中欧班列继续在逆风中开出加速度，创造了新纪录，以稳定、可靠、高效的物流服务有力支撑全球供应链产业链“大动脉”，贯通疫情防控“生命线”，彰显了韧性和担当，也传递了信心和力量。

中欧班列打开了供需互促、优势互补的共赢大门。目前，中欧班列已铺画运行线78条，通达欧洲23个国家的180个城市，运输货品达到5万多种，物流配送网络覆盖欧亚大陆全境，沿线国家和地区参与的积极性空前提升。班列在为中外数万家企业带来商机、为沿线数亿民众送去实惠的同时，也促进了口岸经济、枢纽经济的繁荣发展，带动沿线国家分享中国超大规模市场红利，促进其经济发展动力倍增。

中欧班列开辟了守望相助、携手抗疫的生命通道。在疫情持续冲击国际海运和空运情况下，中欧班列连续20个月保持安全稳定运行，单月开行达千列以上，有力保障了国际产业链供应链稳定畅通。中方将防疫物资运输纳入中欧班列重点保障范围，实行优先承运、优先装车、优先挂运。截至去年11月底，中欧班列累计运送防疫物资1343万件，共计10.3万吨，为国际抗疫合作作出积极贡献。沿线各国纷纷对“中国担当”给予高度评价。

中欧班列还搭建了开放合作的友谊桥梁。作为跨大洲、大运量、全天候、绿色低碳的运输方式，中欧班列的成功是各方推动实现更加强劲、绿色、可持续发展，构建全球发展命运共同体的积极成果。过去10年，班列首个终点站德国杜伊斯堡市见证了大批中资企业赴德投资兴业、蓬勃发展。该市因此被市长林克骄傲地称为德国的“中国城”。德铁集团不久前在上海设立新的子公司，致力于进一步提高中欧之间的铁路货运量。中欧班列合作共赢的“朋友圈”越来越大。

作为“一带一路”的重要合作纽带，中欧班列实现逆势增长和安全稳定运行，彰显了共建“一带一路”倡议的强大生命力和感召力。中方欢迎更多合作伙伴加入，愿同各方一道，乘着中欧班列的东风，携手高质量共建“一带一路”，为全球经济可持续复苏贡献更多力量。

总台央广记者：据了解，有关国家常驻伊斯兰合作组织代表和该组织秘书处官员日前通过视频方式“云访疆”，能否介绍有关情况？

汪文斌：1月5日，36个国家常驻伊斯兰合作组织代表、外交官及该组织秘书处官员40余人通过视频方式“云访疆”。新疆维吾尔自治区代主席艾尔肯·吐尼亚孜出席并同代表团进行了交流。代表团“云”参观了大巴扎、伊斯兰经学院、清真寺、基层社区、幼儿园等，同教培中心结业学员、当地外出务工人员等坦诚交流，深入了解新疆经济发展、社会安宁、民族团结、宗教和谐等方面的情况。代表团成员表示，新疆发展建设成就令人赞叹，各族群众生活幸福，民族团结和谐，穆斯林宗教信仰自由和各项权利得到应有保障。维吾尔族等少数民族公民充分享有、平等行使公民权利，并积极参与国家和新疆治理，这些事实有目共睹。

近年来，伊斯兰合作组织代表团曾两次赴新疆参访，此次代表团“云访疆”后，再次就涉疆问题发出客观公正声音，充分表明伊斯兰世界的眼睛是雪亮的，个别国家编造的涉疆谎言掩盖不了新疆稳定安宁、繁荣发展的事实，也掩盖不了新疆民族团结、宗教和谐的真相。我们真诚欢迎各国朋友通过“云游”或是实地访问等各种方式参访新疆，感受新疆这个好地方。

澳亚卫视记者：五核国领导人日前共同发表关于防止核战争的联合声明，引发国际社会热烈反响。美国一些专家学者表示，如五核国同意“核战争打不赢也打不得”，那么美放弃首先使用核武器政策是合乎逻辑的下一步，拜登政府应承诺不首先使用核武器。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报道。中国是五个核武器国家中唯一承诺不首先使用核武器的国家。这一政策在减少核风险、防止核战争方面具有重要作用，受到广大无核武器国家普遍认可和欢迎。中方希望五核国能在发表防止核战争联合声明的基础上，放弃以首先使用核武器为基础的核威慑政策，承诺互不首先使用核武器并就此谈判缔结国际法律文书。中方愿继续为此积极努力。

国际社会期待五核国联合声明对美国核态势审议结果产生积极影响。希望美方倾听国内外呼声，切实降低核武器在国家安全政策中的作用，在战略力量建设和部署上保持克制，采取不首先使用核武器政策。同时，也希望美国有关盟友能够顺应国际社会的期待，积极支持而不是百般阻挠美国采取上述政策。

路透社记者：印尼近日宣布一月禁止煤炭出口。日本敦促印尼取消这一禁令。中国是否已就此与印尼进行接触？对此有何看法？

汪文斌：我不了解你提到的情况，请向主管部门了解。

《中国日报》记者：据报道，5日，中国和摩洛哥政府签署共建“一带一路”合作规划。摩政府称，该规划旨在促进摩中基础设施、贸易、投资、工业、农业等领域合作。中方对此有何评论？

汪文斌：1月5日，中国国家发展和改革委员会副主任宁吉喆同摩洛哥外交大臣布里达签署了《中华人民共和国政府与摩洛哥王国政府关于共同推进“一带一路”建设的合作规划》。摩洛哥是北非地区首个同中国签署共建“一带一路”合作规划的国家。合作规划的签署将不断深化两国在基础设施、经贸投资等领域合作，更好推动两国发展战略对接。

在习近平主席和穆罕默德六世国王的共同引领下，近年来中国和摩洛哥战略伙伴关系取得长足发展，各领域务实合作成果丰硕。中方愿以两国政府签署共建“一带一路”合作规划为契机，同摩方一道努力，落实两国元首共识，拓展各领域务实合作，推动高质量共建“一带一路”在西亚北非地区走深走实，造福中摩和地区各国人民。

法新社记者：朝鲜今天证实，本周成功测试了高超音速导弹。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报道以及近期朝鲜半岛形势各方面动向。我们希望有关各方着眼半岛和平稳定大局，谨言慎行，坚持对话协商的正确方向，共同致力于推进半岛问题政治解决进程。

澎湃新闻记者：据报道，近日日本服装品牌优衣库创始人柳井正接受媒体采访称，该公司此前拒绝置评是否使用新疆棉花，是因为想在中美间保持中立。美国逼迫企业向其“表忠心”，而优衣库不会参与这样的“游戏”。请问中方对此有何评论？

汪文斌：一段时间以来，美方反复借涉疆问题造谣生事，实质就是企图阻遏中国发展、破坏新疆繁荣稳定。美方迫使跨国企业选边站队、对其效忠的做法是赤裸裸的政治胁迫，完全违背市场规则和商业道德，不仅损害美自身利益和国家信誉，还会破坏全球产业链供应链稳定，扰乱国际贸易秩序。

中国新疆的棉花洁白质优，新疆民众勤劳能干。相信越来越多的企业能够明辨是非，排除政治压力干扰，独立自主作出商业决策。

《环球时报》记者：近日，中国驻悉尼总领馆和澳大利亚奥委会共同举办以“喜迎北京冬奥，共创美好未来”为主题的北京冬奥会开幕倒计时一个月线上活动。澳奥委会首席执行官、澳冬奥会代表团团长等在活动期间表示，中方筹办工作令人印象深刻，对澳运动员赴华参赛和感受中华文化充满期待，预祝北京冬奥会取得圆满成功。中方对此有何评论？

汪文斌：近日，中澳双方的冬奥组委、奥委会等有关部门成功举办“喜迎北京冬奥，共创美好未来”主题活动，表达对北京冬奥会的期待和支持，增进了两国民众及社会各界的相互理解和友谊。

我们注意到，近来许多国家运动员及各界人士纷纷表达对北京冬奥会的支持和期盼。北京冬奥会筹办工作正高效有序推进，成果有目共睹。我们将秉持和平、友谊和团结精神，继续高水平做好各项筹备和保障工作，为世界奉献一届奥运盛会，增进世界各国相互理解，促进各国人民友谊。

湖北广播电视台记者：1月6日是美国“国会山事件”一周年。我们看到，一年来，美国国内民主乱象不断，美方却召集“领导人民主峰会”，并在世界各地推销所谓“美式民主”。发言人对此有何评论？

汪文斌：一年前发生的美国国会大厦受冲击事件震惊世界，也引发世人深刻思考。近期，美国国家公共广播电台相关调查显示，64%的美国人认为美国民主处于危机之中，面临失败的风险。皮尤中心民调显示，57%的国际受访者和72%的美国人认为美国已不是所谓的“民主典范”。哈佛大学肯尼迪政府学院民调也显示，只有7%的美国年轻人认为美国民主制度“健康”，而超过三分之一的年轻人认为有生之年会看到美国发生“第二次内战”。这些数字反映了美国民众以及国际社会对美式民主的普遍担忧和强烈质疑。

美式民主千疮百孔，美军仓皇撤离阿富汗的“喀布尔时刻”更暴露了将美式民主强加于人带来的严重危害。但令人匪夷所思的是，美方不但不吸取教训，反而以“民主领袖”自居，推出所谓“领导人民主峰会”，以国际社会的分裂和对立为代价，服务美国的一己私利。这必然遭到国际社会普遍批评和反对，最终落得个草草收场的结局。

民主是全人类共同价值，而不是政治操弄的工具。世界上没有高人一等的民主，也没有放之四海皆准的民主模式。各国人民依据本国国情独立自主探索民主道路才是实现和发展民主的正确之道。将民主标签化、政治化、武器化，不是大戏，而是把戏，只会使自己假民主、真霸权的丑陋面目更加清晰地暴露在世界面前。

美方需要做的是放下傲慢与偏见，摒弃自私与霸道，正视自身的“民主赤字”，尊重各国探索和发展符合本国国情的民主道路的权利，纠正强行对外移植美式民主的错误做法，停止打着民主旗号在世界上制造分裂和对抗的危险行径。

中方愿同各方一道守护真正的民主精神，共同抵制以意识形态划线的伪民主、反民主行径，携手推进国际关系民主化，让民主不再成为分裂世界的工具。

(责编：高歌、吴成良)