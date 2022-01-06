新华社比什凯克1月6日电 庆祝中华人民共和国与吉尔吉斯共和国建交30周年文艺晚会5日在吉首都比什凯克国家音乐厅隆重举行。吉总统扎帕罗夫与中国驻吉大使杜德文共同出席晚会。

扎帕罗夫在致辞中盛赞中国经济社会发展巨大成就和吉中两国人民传统友谊，衷心感谢中方为吉抗击疫情、发展经济提供的宝贵支持和帮助。

他说，建交30年来，吉中友好关系水平不断提升，成为国家间关系的典范。吉方高度重视同中方开展共建“一带一路”合作，愿以建交30周年为新起点，与中方进一步加强经贸、投资、安全、文化、教育、农业、互联互通等各领域合作以及在国际组织和地区事务中的协调配合，吉方对吉中关系的未来充满信心。

杜德文在致辞中强调，在两国领导人战略引领下，中吉关系取得跨越式发展，达到全面战略伙伴关系新高度。杜德文高度评价30年来中吉双方在政治、经贸、安全、人文领域以及共建“一带一路”和抗击新冠肺炎疫情合作中取得的丰硕成果，表示中国的新发展将为吉提供更多机遇，中方愿同吉方携手向未来，创造中吉关系更加美好的明天。

吉艺术团体、院校学生、在吉华侨代表联袂奉献了精彩纷呈的歌舞节目，赢得现场观众掌声喝彩。活动开始前，播放了由我驻吉使馆制作的中吉建交30周年专题短片。

吉官员和社会各界友好人士、在吉中国侨胞、中资企业代表1100余人出席活动。

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