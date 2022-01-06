新华社北京1月6日电 特稿：近忧远虑仍存 复苏之路难平——2022年世界经济形势展望

新华社记者欧阳为 邓茜 樊宇

逆风频吹，2021年世界经济在广泛但不平衡的反弹中收官。变数增多，2022年世界经济会走出怎样的复苏轨迹，备受关注。观察人士认为，在经历短期强反弹后，世界经济开始步入中期弱复苏的新阶段，复苏之路将漫长、不平衡且充满不确定性。

新的一年，除新冠疫情起伏反复这一“新常量”持续对全球经济复苏构成威胁外，至少还有四大关键变量交织作用，将对世界经济的形与势产生重大影响。

政策转向影响几何

2021年12月，美联储决定加快缩减资产购买规模，预计提前至2022年3月结束资产购买。美联储决策层多数成员预计，美联储2022年将加息三次。英国央行英格兰银行上月宣布上调基准利率，成为疫情暴发以来率先加息的主要发达经济体央行。

美联储货币政策转向态势渐明，一些主要发达经济体着手调整货币政策，其溢出效应将如何影响世界经济值得密切关注。2013年美联储收紧货币政策带来的全球市场巨震会否重演？新兴市场经济体面临的恶性通胀和资本外流冲击有多严重？这成为笼罩世界经济的一大阴云。

分析人士指出，对于发达经济体而言，收紧货币政策将导致融资成本上升、金融环境紧缩，不利于企业扩大投资和生产规模，也会在一定程度上制约消费。但据目前判断，其政策收紧的速度和幅度或有限。

对于新兴市场经济体而言，发达国家货币政策调整的负面溢出效应则可能带来更严重冲击。联合国贸发会议资深经济学家梁国勇认为，新兴市场经济体或将面临巨大的国际资本外流、融资成本上升和本币贬值压力。一些经济缺乏韧性、金融体系抗风险能力较弱的经济体可能出现严重金融危机。

专家认为，受经济基础薄弱、产业结构不尽合理、新冠疫苗接种滞后等因素影响，一些新兴市场经济体和低收入国家经济复苏力度本就不如发达经济体。发达国家收紧货币政策带来的影响，或将导致全球复苏分化局面持续恶化。

“断链”危机何时化解

供应链瓶颈导致货运成本飙升，供应商延误严重，集装箱船堵在港口之外……全球供应链危机持续发酵。

表面上，疫情打破全球产业运行节奏，造成生产受限、物流受阻、市场受困、供需错配，导致供应短缺。实质上，由于美国等一些国家保护主义升温，致使国际经贸合作受阻、产业链受到干扰，造成严重供需波动，叠加疫情影响因素，使得强调成本效益的供应链“紧平衡”被打破，部分环节“断链”。

全球产业链历经数十年演进，在分工专业化、精细化基础上，结合资源和劳动力成本、营商环境等因素，形成基础性制造业大量迁移至发展中地区、高端制造业向发达国家集中的格局。但在疫情冲击下，现有国际分工格局受到考验。

中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、商学院教授邓子梁表示，疫情放大供应链危机，或将进一步坚定美国等国家推进制造业回流的想法，促使以美国为首的发达国家加快产业体系重构。

分析人士指出，即便国际供应链重构步伐加快，但由于相较于需求，供应能力恢复需要更长时间，多国因供应链危机出现的局部和阶段性“短缺经济”问题或将持续到2023年。

通胀压力如何演变

美国劳工部数据显示，2021年11月美国消费者价格指数同比上涨6.8%，创近40年来新高。欧元区、英国、墨西哥、巴西、俄罗斯等多个主要经济体通胀率近期也都创下多年新高。

当前，物价上涨已由之前的少数商品短暂上涨演变为多数商品持续性上涨。2022年，全球通胀压力将逐渐消退、持续更长时间还是会进一步加剧？不同情境无疑将对经济复苏产生不同影响。

通胀上升受多重因素影响，如发达经济体超常规财政和货币措施刺激需求反弹、供给跟不上步伐、疫情改变需求结构、供应链瓶颈导致供给不足等。另外，美国等多国劳动参与率下降助推劳动力成本上涨，也加剧了通胀压力。由于这些因素的影响何时消退尚存不确定性，分析人士对通胀高企局面将维持多长时间也看法不一。

美国全国商业经济协会近日发布的经济学家调查显示，受需求强劲、薪资上涨、供应链瓶颈等诸多因素影响，美国高通胀将至少持续到2023年。

摩根士丹利公司预测，美国通胀压力将在2022年年初见顶，并随着能源价格回落和供应链不畅问题改善而缓解。高盛集团则认为，2022年大部分时间，美国消费者价格指数涨幅将保持在4%以上的高位。

国际货币基金组织（IMF）指出，尽管大部分国家面临的通胀压力有望在2022年缓解，但部分新兴市场经济体由于疫情影响更持久，通胀形势将更加严峻。

能源困局能否破解

新年伊始，全球最大动力煤出口国印度尼西亚宣布，2022年1月期间禁止本国煤炭出口，以缓解国内煤炭供应短缺引发的电力危机。2021年下半年以来，国际市场天然气、原油、煤等能源价格飙升，多国出现能源紧缺问题。

国际能源署指出，天然气和煤炭短缺导致能源市场价格飙升，可能引发石油市场反弹速度快于预期，这将大大增加高耗能行业的成本，导致工业活动减少和世界经济复苏放缓。

分析人士认为，在碳减排政策改变现有能源结构、疫情反弹、供应链受阻、地缘政治等因素共同作用下，能源供求失衡局面或将持续。

能源困局还凸显通过能源转型应对气候变化的实践面临严峻挑战。政策制定者既要在短期内应对疫情挑战，确保经济平稳复苏，又要在中长期实现绿色转型目标。如何兼顾短期和中长期目标，化解能源转型可能带来的风险，合理把握转型节奏，对各方来说都是巨大考验。

种种不确定性，令全球经济复苏预期摇摆不定。IMF去年10月预计，2022年世界经济有望增长4.9%。但IMF总裁格奥尔基耶娃日前表示，由于变异新冠病毒奥密克戎毒株正在全球扩散，该组织考虑下调全球增长预期。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)