新华社开罗1月5日电 专访：西方媒体至今仍在误导世界——访加拿大女作家阿扎·西德基

新华社记者吴丹妮 马哈茂德·富利

出生于埃及的加拿大女作家阿扎·西德基日前在开罗接受新华社记者专访时说，不同国家的文化、制度需要被尊重，西方媒体至今仍在误导世界，要提防其操纵与煽动。

在其著作《开罗倒带——埃及革命2011-2013》中，西德基讲述了埃及“颜色革命”期间自己的所见所思，也道出了作为传播学学者多年来研究西方媒体报道后的真实感受。

2011年，“颜色革命”风暴席卷埃及之际，西德基就在开罗。她目睹了解放广场的抗议活动，也见证了穆巴拉克政府被推翻、穆尔西上台的历史时刻。

“你会感到西方媒体报道在怂恿埃及人做更激烈的事情。”西德基说：“当时人们每天都是和电视机‘绑定’的，然而英国广播公司（BBC）、美国有线电视新闻网（CNN）等西方媒体的报道让我觉得有些不对劲。”

西德基敏锐地察觉到这些报道中一些具有“煽动性”的细节——比如“投票权就是民主权”，“冲击、烧毁政府办公楼是他们的权利”等，“鼓励”埃及人走上街头加大抗议强度。

这些所见所闻成为西德基撰写《开罗倒带》一书的动机，她对西方媒体报道存在偏见和失实的质疑也成为该书的主要内容之一。一些读者在网络销售平台留言说，这本书让人们看到所谓的“民主进程”如何破坏了一个国家的稳定和公民应享有的权利。

在采访中，“煽动”“操纵”是西德基提到频率最高的词汇。她说，西方部分媒体喜欢炒作，爱谈负面消息，却很少关注正面报道。

“对中国、俄罗斯、埃及等国家的报道总是半真半假或干脆毫无真相。”西德基特别谈到了西方媒体对部分发展中国家报道失实的问题，并指出这种情况已经持续多年。

2007年，西德基曾到访中国，并对中国古老而灿烂的历史、友好热情的人民留下深刻印象。在此基础上观察西方媒体对中国的报道，西德基说，这些不实抹黑的报道动机明确，那就是阻碍中国的经济增长和社会发展。

“当西方媒体引用中国政府的话时，他们会使用‘声称’而不是‘说’，读者很容易会认为被引用的话是不真实的。”西德基向记者举了一个很简单的例子，说明“措辞是如何影响人们的思考的”。

西德基指出，西方媒体拥有强大话语权，当它们不能保持客观公正时，国际舆论便被操纵，真相就会被隐藏，她呼吁民众对西方媒体的报道进行理性思考和客观甄别。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)