新华社华盛顿1月5日电 新闻分析：日增病例超百万 凸显美国抗疫从失败走向失败

新华社记者杨士龙

约半个月前，即将卸任美国国家卫生研究院院长的弗朗西斯·柯林斯曾警告，即便高传染性的变异新冠病毒奥密克戎毒株致病严重性较低，若不认真防控，美国有可能“每天感染100万个病例”。

柯林斯的担忧1月3日就变为现实。据美国约翰斯·霍普金斯大学数据显示，美国3日新增新冠确诊病例突破100万例，再次创下了单日新增确诊病例数的世界纪录。然而，这项数据实际上可能更高，因为恰逢新年假日，各州检测数据报送延迟，当天还有几个州的数据没有报告。

美国日增新冠确诊病例数破百万并不意外，这再次凸显了美国抗疫从失败走向失败的事实。新冠疫情暴发以来，美国经历过2021年1月的“至暗时刻”，去年7月中旬以来又迎来第四波疫情。而近期，圣诞、新年假期导致美国民众出行、聚集活动增多，加之奥密克戎毒株在美加速传播，都使得美国疫情严重反弹，多项疫情指标均刷新纪录。

据约翰斯·霍普金斯大学统计，截至3日，美国7天平均日增确诊病例480273例，也创下疫情暴发以来美国这项数据最高纪录。截至美国东部时间4日晚，美国累计报告新冠确诊病例超5700万例，累计死亡超83万例，两项数据都远超排在世界第二位的英国。

美国实行联邦、州和地方三级政府治理，这使得美国在应对疫情时面临巨大障碍，联邦和州政府各自为政、相互掣肘，难以迅速整合资源协调应对。

目前，全美各地的新冠病毒感染人数“直线上升”，部分医院不堪重负，医护人员严重短缺。美国多地因此被迫收紧各自的防疫政策。马里兰州州长拉里·霍根4日宣布该州进入为期30天的紧急状态，并出动1000名国民警卫队员协助抗疫。华盛顿、纽约、洛杉矶等地学校已经紧急调整了新年假期结束后的返校安排，要求学生返校要出具核酸检测阴性证明，不少学校已暂时转到线上授课。

据美国疾病控制和预防中心数据显示，在截至1日的一周，美国新增确诊病例中奥密克戎毒株感染者占比已达95.4%，这一毒株几乎彻底取代了原来流行的德尔塔毒株。目前美国、英国等国卫生部门的初步数据显示，奥密克戎毒株的传播力是德尔塔的3至4倍。

不过，疫情如此严重，美疾控中心反而修改了指导意见，包括缩短对无症状感染者的建议隔离期等，以缓解航空等服务业人力短缺的难题。不少医疗专家对此提出质疑。

美疾控中心4日数据显示，尚有21.6%的5岁以上美国人未接种疫苗，另外目前7天平均每日疫苗接种量不超过100万剂，速度大约只有一个月前的一半。

美国总统拜登4日发表讲话时承认，美国目前新冠检测能力不足，预约难的问题令他本人都感到沮丧。他再次呼吁民众尽快接种新冠疫苗及加强针，在公共场合戴口罩。

疫情再起，对已然面临国会立法受阻、通货膨胀高企等挑战的拜登而言，实在是雪上加霜。拜登上任之初曾获得民众认可，但近几个月来其支持率下降。美国CNBC电视台近日发布的一项民调显示，已有55%的受访者认为拜登应对疫情不力。

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