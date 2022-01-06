新华社阿斯马拉1月5日电（记者汪平 杨臻）当地时间1月5日，国务委员兼外长王毅在阿斯马拉同厄立特里亚外长奥斯曼举行会谈。

王毅说，中国外长已连续32年年初首访非洲。这彰显了中非团结合作，也表明中国外交始终站在发展中国家一边。厄立特里亚是此次非洲之行的首个国家，中方珍惜中厄传统友谊，愿开辟两国关系新的发展前景。此访最大的成果是，双方达成共识，将中厄关系提升为战略伙伴关系，这符合两国和两国人民根本和长远利益。中方愿以此为契机，推进双方全方位互利合作，掀开两国关系新的篇章，更好造福两国人民。双方应加强落实中非合作论坛第八届部长级会议“九项工程”对接，为下一步合作注入强劲动力。

王毅表示，作为战略伙伴，中厄双方要在涉及彼此核心利益和重大关切问题上更加坚定地相互支持。在国际和多边事务中加强协调配合，高举多边主义旗帜，抵制霸凌和强权政治。坚持推进国际关系民主化，捍卫国际公平正义。中国将始终站在非洲兄弟一边，中国在联合国一票始终属于发展中国家。

奥斯曼表示，厄中确立战略伙伴关系将推动双边关系达到新高度。厄方完全赞同习近平主席提出的“九项工程”倡议，愿同中方对接落实合作框架规划，加强基础设施、港口、工业园等领域合作，将合作意愿转化为现实成果。厄中在和平稳定、主权独立、互利发展、公平正义等议题上有着共同理念，厄方坚定奉行一个中国政策，支持中方在台湾、涉港、涉疆、南海等问题上的正义立场。同中方站在一起是厄方的一贯传统，厄方愿同中方加强协调配合，共同维护发展中国家正当利益。

会谈后，双方签署了中厄两国外长联合声明。

(责编：胡永秋、白宇)