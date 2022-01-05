新华社北京1月5日电 题：立陶宛应以实际行动纠正错误

新华社记者刘欢

据媒体报道，立陶宛总统日前表示，允许台湾当局以“台湾”名义设立“代表处”是个错误，影响了立陶宛和中国大陆的关系。这是立方为形势所迫而作出的最新表态。台湾问题涉及中国核心利益，立陶宛在涉台问题上犯的不是小错，能主动承认错误，是向正确方向迈出的第一步。立方应尽快采取行动纠正错误，为中立关系改善创造条件。

世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，这是国际公认的铁的事实。立方无视台湾问题的极端重要性和敏感性，允许台当局以“台湾”名义设立“代表处”，公然违背一个中国原则，背弃政治承诺，在国际上制造“一中一台”，站在公理和正义的对立面，性质极为恶劣。

立方错误行径严重侵犯中国国家主权和领土完整，严重损害中国核心利益。中方所采取的应对措施，是对立方错误行径正当、合理的反制。这绝对不是“小题大做”“过度反应”，任何主权独立国家遇到这样的事，都必然采取同样的坚决果断措施。

针对立方最新表态，中国外交部发言人表示，认识到错误是正确的一步，但更重要的是采取行动，纠正制造“一中一台”的错误行径，回到一个中国原则的轨道上来。

我们希望立方能以实际行动纠正错误，挽回影响，在一个中国原则基础上与中国发展各领域友好合作关系。

同时，我们也要正告民进党当局，“台独”是死路一条，任何挟洋自重、谋“独”挑衅的企图都不会得逞。实现祖国完全统一是两岸同胞的共同心愿。在全体中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力面前，民进党当局和“台独”势力再怎么折腾，也改变不了台湾是中国一部分的事实，撼动不了一个中国的国际格局。

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