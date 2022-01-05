人民网伊斯兰堡1月5日电 （记者程是颉）1月5日，全巴中资企业协会发布《2021可持续发展报告》，全面介绍在巴中资企业为巴基斯坦可持续发展作出的贡献。发布活动在中国驻巴基斯坦大使馆举行，巴基斯坦参议院主席桑吉拉尼、中巴经济走廊总理特别助理哈利德·曼苏尔、中国驻巴基斯坦大使农融等出席活动并发表讲话。

会上，全巴中资企业协会会长、中国电建巴基斯坦总代表杨建多介绍了中资企业在改善民生、绿色发展、抗击疫情、助力巴基斯坦人才培养等领域，为巴基斯坦可持续发展作出的贡献。杨建多说，大量中资企业长期扎根巴基斯坦，帮助当地实现经济社会可持续发展，得到了巴基斯坦人民的高度认可。巴基斯坦实现长期、可持续的发展目标，对中企和巴基斯坦人民而言是互利共赢的选择。

桑吉拉尼表示，中资企业不仅为巴基斯坦带来了经济发展和工作机会，也带来了先进的技术和可持续发展理念。在中资企业的努力下，巴基斯坦基础设施实现了跨越式发展，为巴工业化发展打下良好基础。曼苏尔表示，目前，中巴经济走廊项下多个特别经济园区正在招商建设，建成后有望创造大量工作机会，并在巴国内消费市场提供高质量产品，实现海外对巴直接投资的可持续增长。巴基斯坦政府将协调动员各部门资源，落实解决中资企业在巴发展遇到的实际困难，帮助中资企业在园区顺利落地。

农融表示，在中巴经济走廊项目的引领下，在巴中资企业多领域全面开花，为巴基斯坦经济可持续发展作出重要贡献。在接下来一个阶段，中巴经济走廊建设将以农业、产业和社会民生领域合作为重点，进入高质量发展新阶段。期待中资企业在新的一年能够在可持续发展领域取得新的成绩，为巴基斯坦民生发展贡献力量，为中巴友好情谊添砖加瓦。

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