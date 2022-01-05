新华社北京1月5日电 题：书写促进人类进步新篇章——2022年中国外交令人期待

新华社记者韩梁 韩冰

当2022年的阳光洒向大地，历史开始落笔新的章节。环顾全球，疫情创伤亟待共同治愈，世界发展期待澎湃动力，人间正道呼唤携手同行。

回首2021年，世界走过不平凡的一年。百年变局与世纪疫情交织，全球格局在动荡变革中调整演进。中国外交迎难而上，勇毅前行，书写与世界风雨同舟、命运与共的动人篇章，为人类跨越艰难时刻贡献智慧和力量。

新的一年，中国外交将继续在复杂环境中服务民族复兴，在风云激荡中推进人类进步，坚持胸怀天下，寻求共建美好世界的最大公约数，继续朝着构建人类命运共同体的目标奋力前行，为中国、为世界作出更多新贡献。

弥合“免疫鸿沟” 奏响团结抗疫主旋律

“亲爱的中国疫苗：我想感谢中国为菲律宾抗击新冠疫情提供的帮助。你的到来保护了无数菲律宾人和他们的家庭……”菲律宾青年蔡墨文写给中国疫苗的“感谢信”，笺短情深，是过去一年里中国与世界携手抗疫、赢得广泛赞誉的生动写照之一。

2021年，新冠疫情起伏反复，全球自疫情发生以来累计死亡病例超过540万例；病毒多次变异，德尔塔和奥密克戎毒株凶猛来袭。在元首外交引领下，中国展现大国担当，塑造了防控疫情的中国样板，树立起团结抗疫的国际标杆。

从非洲到拉美，从亚洲到中东，中国向120多个国家和国际组织提供20亿剂新冠疫苗，成为对外提供疫苗最多的国家；中国疫苗是不少发展中国家获得的第一批疫苗，也是相当长一段时间内相关国家所能获得的唯一疫苗；中国同30多个国家一道发起“一带一路”疫苗合作伙伴关系倡议，呼吁国际社会共同促进疫苗全球公平分配；中国同20国合作就地生产疫苗，让疫苗以更快速度、更低成本抵达更多国家。

新的一年，更多中国疫苗将跨越山海，推动弥合“免疫鸿沟”，共筑人类健康“免疫长城”，帮助发展中国家撑起“健康之盾”；中国将继续与国际社会一道，积极开展药物研发合作，构筑多重抗疫防线，形成国际合力；中国将继续抗击“政治病毒”和虚假信息，为人类留存客观真实历史叙事。

新的一年，中国将继续奏响团结抗疫主旋律，打造防疫有力度、合作有温度的人类卫生健康共同体，为世界抗疫注入中国能量。寒冬再漫长，也阻挡不了春天的脚步。凝聚国际合力，人类终将战胜病毒，迎来胜利的曙光。

注入复苏动力 激活世界经济一池春水

外国驻华大使刚进直播间，椅子还没坐热，带货产品就“秒空”；中老铁路建成通车，老挝人民铁路梦终成现实；佩列沙茨跨海大桥成功合龙，克罗地亚居民迎来“联通”梦圆时刻……这些2021年令人难忘的温暖瞬间，生动诠释中国与世界共同发展、共创未来的坚定信念。

过去一年里，世界发展面临多重挑战，全球经济复苏脆弱曲折，通胀、能源和供应链危机相互交织，全球减贫成果遭遇严重侵蚀，南北鸿沟不断拉大，实现联合国2030年可持续发展议程任重道远。

疾风知劲草。2021年，中国以实际行动同世界扩大利益汇合点，画出最大同心圆。中非贸易、投资逆势上扬，中拉贸易再次突破3000亿美元，中俄全方位务实合作展现出巨大政治优势和机遇优势，中欧经济利益融合不断加深，中欧班列持续跑出“加速度”……中外务实合作累累硕果，为全球经济复苏注入宝贵动力。

新的一年，中国将继续东风送暖，与各国共建开放型世界经济，激活世界经济一池春水。随着《区域全面经济伙伴关系协定》1月1日正式生效，中国将和亚太多国共同推动实现更高质量、更深层次的区域经济一体化。从完善涉外经贸法规制度体系，到全面实施外商投资法及配套法规，从推进实施跨境服务贸易负面清单到系列展会“矩阵”日益常态化，扩大开放的道路上，中国的脚步铿锵有力，以实际行动推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

新的一年，中国将推动全球发展倡议落地生根，唱响发展优先理念。中国将全面对接联合国2030年可持续发展议程，围绕八大重点领域推进合作落地，重振全球发展合作。面对发展中国家实现振兴的迫切愿望，中国将继续开拓南南合作的广阔空间，促进发展中国家可持续发展。

新的一年，高质量共建“一带一路”将深入推进，通达天下的新画卷将继续次第铺展。随着“一带一路”成为造福世界的“富裕带”、惠及民生的“幸福路”，“一带一路”合作将为世界人民带来更多实实在在的福祉。土耳其安卡拉博斯普鲁斯海峡亚洲研究中心主任穆罕默德·埃内什·贝谢尔说，中国提出的“一带一路”倡议，有助于保持新冠疫情背景下全球供应链的活力，是中国对世界和平与发展的重要贡献。

践行命运与共 让多边主义火炬照亮前行之路

伴随着飞机引擎的巨大轰鸣，一批批阿富汗松子搭乘包机从喀布尔抵达上海，成为新年春节市场的“网红”产品，让阿富汗农户展露笑容。

提供紧急人道援助，推动建立阿富汗问题邻国外长会新机制，在联合国安理会呼吁国际社会帮助阿富汗推进经济社会恢复和重建……一次次仗义执言、雪中送炭，彰显中国与世界共担风雨、共克时艰的责任担当。

放眼世界，疫情起伏反复，世界经济脆弱复苏，气候变化等挑战突出，地区热点复杂交织，全球进入新一轮动荡调整期。面对全人类共同挑战，中国高举人类命运共同体旗帜，为全球治理体系变革注入动力，指明方向。

推动完善全球卫生治理体系，促进国际卫生合作；出台落实“双碳”目标政策体系，宣布不再新建境外煤电项目，推动达成“格拉斯哥气候协议”，坚定做生态文明的践行者、全球气候治理的行动派；积极参与全球数字治理，推动全球数字治理体系朝更加公正合理方向迈进……2021年的多边舞台留下深刻的中国印记。

展望2022年，中国将继续高举真正多边主义的火炬，增进国际团结合作，为全球治理体系变革增加新动能、带来新启迪，向世界诠释构建人类命运共同体的“中国路径”。

新的一年，冬奥会进入“北京时间”，这场体育盛会和文明对话将汇聚起和平、团结、友谊的力量，彰显人类同舟共济、共向未来的坚定信念；《生物多样性公约》第15次缔约方大会第二阶段会议将在昆明启幕，开启全球生物多样性治理新进程；中国将接任金砖国家主席国，金砖合作再次进入“中国时间”，为多边合作打造典范，为完善全球治理体系作出新贡献……

新的一年，面对全球治理遭遇的困境，中国将继续奋发有为，秉持共商共建共享的全球治理观，积极参与全球治理体系变革和建设；面对单边主义、保护主义、霸权主义等逆流，中国将继续顺应历史大势，坚决维护联合国权威和地位，坚持合作、开放、互利共赢，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。

展望未来，中国将始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，以昂扬姿态和切实行动，为建设一个更美好的世界持续贡献智慧与力量。

潮涌东方，风正帆悬。踏上新征程的中国，将始终与世界携手同行，沿着构建人类命运共同体的人间正道，推动历史车轮向着光明的前途前进。（参与记者：闫洁、刘锴、宿亮）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)