新华社耶路撒冷1月4日电（记者吕迎旭 尚昊）以色列总理贝内特4日宣布，初步研究结果显示，接种完第四剂新冠疫苗一周后体内抗体会增加约5倍。

贝内特4日视察了以色列谢巴医疗中心并听取了该中心关于第四剂新冠疫苗功效的初步研究结果汇报。随后，贝内特向媒体表示，“接种完第四剂新冠疫苗一周后，血液中的抗体会增加大约5倍”，这说明接种第四剂新冠疫苗的人群将比未接种的能得到更好的保护，感染新冠病毒和发展成重症的可能性降低。简单地说，第四剂疫苗是安全的，且“非常有可能”具有保护效力。

贝内特2日曾宣布，以卫生部已批准为60岁以上人群和医务工作者接种第四剂新冠疫苗。以卫生部上个月末已批准为该国免疫力受损人群接种第四剂新冠疫苗。

近日，以色列新冠疫情急剧反弹。据以卫生部4日发布的数据，该国当天新增新冠确诊病例10815例，累计确诊约141万例，累计死亡8247例。在该国约940万人口中，约659万人已接种至少一剂新冠疫苗，约594万人完成两剂疫苗接种，约428万人接种了第三剂加强针。

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