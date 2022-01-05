本报评论员

“世界各国风雨同舟、团结合作，才能书写构建人类命运共同体的新篇章。”在二〇二二年新年贺词中，习近平主席指出过去一年外国领导人及国际组织负责人多次赞扬中国抗疫和为全球疫情防控所作的贡献，展望世界各国和衷共济、共同推动构建人类命运共同体的美好未来，充分展现了大党大国领袖的天下情怀与历史担当，为全球早日战胜疫情、促进世界经济复苏注入了信心与力量。

刚刚过去的2021年，习近平主席同外国领导人和国际组织负责人会晤通话79次，视频主持和出席重要外事活动40起，描绘出一个个合作共赢的同心圆，汇聚起构建人类命运共同体的强大合力，引领中国特色大国外交阔步前行。累计向120多个国家和国际组织提供20亿剂新冠疫苗，助力全球抗疫合作；成功举办博鳌亚洲论坛2021年年会、《生物多样性公约》第十五次缔约方大会等主场外交活动，为国际社会注入更多正能量；顺利举行进博会、服贸会、广交会等大型国际经贸盛会，让开放的春风温暖世界……这一年，面对跌宕蔓延的全球疫情，面对加速演进的全球变局，中国秉持人类命运共同体理念，倡导真正的多边主义，扎实推进共建“一带一路”，履行将疫苗作为全球公共产品的承诺，有力维护国家主权、安全、发展利益，为促进世界和平与发展作出了积极贡献。

2021年是中国共产党成立100周年。100年来，中国共产党坚持中国人民和世界各国人民命运与共，致力于为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴，致力于为人类谋进步、为世界谋大同，在世界大局和时代潮流中把握中国发展的前进方向、促进各国共同发展繁荣。党的十九届六中全会审议通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，将“坚持胸怀天下”作为党百年奋斗积累的宝贵历史经验之一，是对党始终从人类发展大潮流、世界变化大格局、中国发展大历史高度正确认识和处理同外部世界关系的深刻总结，也是党继续为人类文明进步贡献智慧和力量的重要宣示。面向未来，中国共产党将坚持走和平发展道路，坚持对外开放，站在历史正确的一边，站在人类进步的一边，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，推动历史车轮向着光明的目标前进。

当前，疫情持续反复，世界经济复苏脆弱，气候变化挑战突出，地区热点问题频发，人类正经历罕见的多重危机。越是困难时刻，越要坚定信心，越要沉着勇毅。新征程上，我们将继续同一切爱好和平的国家和人民一道，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，推动构建人类命运共同体，建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。在新年贺词中，习近平主席展望即将开幕的北京冬奥会、冬残奥会，强调“我们将竭诚为世界奉献一届奥运盛会”。北京冬奥会、冬残奥会是世界各国的盛会，是全球运动员公平竞技的舞台；办好北京冬奥会、冬残奥会是党和国家的一件大事，是我们对国际社会的庄严承诺。办成一届简约、安全、精彩的奥运盛会，世界期待中国，中国做好了准备！

拥抱世界，才能拥抱明天；携手共进，才能行稳致远。世界各国把人民对美好生活的向往放在心头，把维护和平、促进发展的时代使命扛在肩上，坚持多边主义、走团结合作之路，携手前行、接续奋斗，就一定能让梦想照进现实，让行动成就未来，不断书写构建人类命运共同体的新篇章，共创更加繁荣美好的世界！

《 人民日报 》（ 2022年01月05日 01 版）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)