本报北京1月4日电 （记者万宇）外交部发言人汪文斌4日在例行记者会上说，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效实施为地区国家深化合作赋能增效，是多边主义和自由贸易的重大胜利。中方将与各方一道，积极参与RCEP机制建设，为促进地区繁荣和世界经济复苏作出积极贡献。

有记者问：1月1日，RCEP在中国等10国正式生效，标志着全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式落地。中方对RCEP的作用和影响有何评论？

汪文斌说，RCEP的15个成员国的总人口、经济总量和贸易总额均占全球总量的30%，是世界上最大的自贸区。随着RCEP的正式生效实施，中国与东盟、澳大利亚、新西兰等成员国之间零关税产品比例大幅提高，并朝着90%以上的货物贸易最终实现零关税的目标前进。这将释放区域内巨大的贸易增长潜力，是推进全球贸易与投资自由化便利化的重大步骤。

他说，RCEP生效实施为地区国家深化合作赋能增效。除关税优惠外，RCEP还在原产地规则、海关程序、检验检疫等方面为亚太地区经贸规则树立标杆。RCEP在服务贸易、投资等方面作出高水平开放承诺，域内各类经济要素流动将更加顺畅，产业链、供应链和价值链将进一步巩固和发展。RCEP简化行政程序，减少贸易壁垒，必将有力推动地区实现更高质量、更深层次的区域经济一体化。

汪文斌表示，RCEP的生效实施是多边主义和自由贸易的重大胜利。实现全球经济复苏和繁荣发展必须依靠多边主义、扩大开放和创新共享，搞自我优先、优势垄断和封闭排他只会适得其反。后疫情时代，开放融通是大势所趋，多边主义和扩大开放是人间正道。要拆墙而不要筑墙，要开放而不要隔绝，要融合而不要脱钩。这是所有RCEP成员对解决全球经济治理问题发出的共同声音。

“作为率先完成RCEP核准程序的成员国之一，中国始终坚持开放的地区主义，以坚定决心和切实行动维护多边贸易体制、推动区域经济一体化进程，拉动区域贸易投资增长。”汪文斌说，下一步，中方将与各方一道，积极参与RCEP机制建设，共同推动提高协定的整体实施水平，为促进地区繁荣和世界经济复苏作出积极贡献。

《 人民日报 》（ 2022年01月05日 03 版）

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