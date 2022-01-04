2022年1月4日，塔吉克斯坦共和国与中华人民共和国迎来建交三十周年。这是塔吉克斯坦独立后对外政策和同中国关系历史上一个重要的日子。

中国是最早承认塔吉克斯坦独立和主权的国家之一。塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙于1993年3月对中国进行历史性访问，两国领导人举行高级别会晤，签署《关于塔吉克斯坦共和国与中华人民共和国相互关系基本原则的联合声明》，确定了塔中两国长时期合作的主要方向和领域，明确了符合两国人民根本利益的最重要协作领域。

两国关系在三十年间走过了一条光荣之路，一路上充满大事要事。2007年1月，两国签署睦邻友好与合作条约，为双边关系在更加牢固、稳定和长期基础上发展提供了保障。

两国三十年间共同走过的发展道路表明，三十年只是历史长河中一个短暂瞬间，我们却成功解决了许多复杂问题，实现双边关系前所未有的提升。在塔中两国关系发展进程中，两国最高领导人之间的深度互信和建设性关系发挥着关键作用。特别是在最近十年，塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙与尊敬的中国国家主席习近平之间建立起高度政治互信，引领并推进塔中关系全方位快速发展。

经贸合作是两国关系最重要的驱动力。我们从零起步，取得了令人惊叹的喜人成就。为加强两国间经济合作，成立了政府间经贸合作委员会，每年由两国经贸部门主办，推进经贸合作的发展。双边贸易额在个别年度超过了20亿美元。2004年两国开放阔勒买—卡拉苏陆路口岸、开通两国城市间直航，以及建造起保障两国运输走廊全年通行的塔中公路，都有效促进了两国间经贸往来。

同中国建立起陆上交通运输联通，帮助塔走出了交通闭塞的困境，使塔得以同世界主要经济体之一的中国积极发展贸易往来，同时也为中国企业进入塔市场打开了通道。塔中合资企业如雨后春笋般显著增加。在塔矿产资源开发、工业、农业、医疗卫生、教育等各领域各行业，都有两国合资企业在运营。在双方共同努力下，我们成功实施了一大批涉及能源、工业、道路领域的大型基础设施项目。中国已稳居塔三大贸易伙伴国、最主要投资伙伴国地位。中国对塔经济领域投资总量已接近30亿美元。

塔是首个支持习近平主席提出的共建“一带一路”倡议的国家，并积极发挥地理毗邻、睦邻友好和多年来累积成功经验共同推进实施该倡议。塔商品对华出口逐年增长。两国“绿色能源”领域合作正逐步推进。在我国政府的努力下，塔在短期内建立起独立的国家统一能源系统，不仅满足国内需求，还实现清洁能源的出口。在塔工业新型转型进程中，中国投资发挥着越来越明显的作用。

双方高度重视扩大人文领域合作。首先是教育领域。塔境内已开设两所孔子学院。2000年以来，赴华留学的塔籍大学生数量已增长数十倍。双方互办文化日活动，科学、实业、文化、民间及体育界交流互访越来越定期化，有力促进了两国相互理解和信任。2008年第二十九届北京夏季奥运会取得辉煌成绩，至今仍时时萦绕在我们眼前。毫无疑问，2022年2月4日开幕的第二十四届北京冬奥会必将呈现出最高水准。我们祝愿北京冬奥会组委会取得圆满成功。塔代表团已做好准备积极参加这一十分重要的国际体育盛事。

新冠肺炎疫情期间，医疗卫生领域合作需求突显。新冠肺炎疫情暴发之初，塔吉克斯坦与中国人民同舟共济。中国在最短时间内控制住了这一全球性挑战，向塔派遣医学专家提供疫情防控咨询，还向我国提供了大量疫苗。

当前国际和地区局势仍复杂严峻，共同的挑战和威胁不仅一次对塔中两国友好关系的牢固性形成考验，更是进一步巩固了两国在务实领城和安全领域的合作。塔中两国共同面对国际恐怖主义、极端主义和分裂主义以及非法贩毒和有组织跨国犯罪等挑战与威胁，充满着有效应对这些威胁与挑战的共同决心。两国间执法机构在这些领域正紧密开展合作。

为保持长期和平与安全，使中亚地区成为和平、安宁与和谐之区，塔、中同俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦等一道创立了上海合作组织，对在上合组织框架内的协作赋同等重视。2021年9月举行的上合组织成立20周年杜尚别峰会的成果表明，各方均对巩固上合组织国际地位表现出高度重视，推动上合组织在欧亚地区和世界事务中发挥重要作用。同时，各方在联合国、亚信及其他国际机构中的相互合作、互相支持和协调配合也十分重要。

在双方共同努力下，塔中关系历经三十年高质量发展，已提升至全面战略伙伴关系水平。双边合作已拥有坚实的条约法律基础，签署了涵盖近乎所有领域的近300份文件，双方能够始终秉持牢不可破的睦邻友好精神解决出现的任何问题。双方在地区及世界事务中始终意见相同，在国际舞台、联合国地区和全球日程上始终持相同或相近立场。

塔中关系正向第四个十年迈进，塔吉克斯坦与中国视彼此为好邻居、靠得住的朋友、可预测且稳定的经济合作伙伴，我们信心十足地携手共建未来。我们对进一步发展和深化塔中伙伴关系充满信心，这也将为两国共同发展与繁荣赋予不竭潜力。

塔吉克斯坦外交部长 穆赫里丁

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