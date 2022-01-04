新华社华盛顿1月3日电（国际观察）2022年美国经济五大疑问

新华社记者高攀 许缘 熊茂伶

随着美国财政和货币政策支持力度逐步减弱，以及变异新冠病毒奥密克戎毒株加速传播导致疫情严重反弹，经济学家普遍预计，2022年美国经济增速将回落。综合来看，五大关键问题将决定2022年美国经济走势。

奥密克戎影响几何

随着奥密克戎成为在美主要流行毒株，近期美国疫情严重反弹，多项疫情指标刷新纪录。受此影响，美国新年假期数以千计航班遭取消，不少民众推迟旅行计划，减少外出就餐和休闲娱乐活动。

高盛集团经济学家简·哈丘斯指出，奥密克戎毒株快速传播可能推迟员工重返岗位时间，加剧美国劳工短缺问题，并拖累服务业消费增长。穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪说，奥密克戎已对美国经济造成严重损害，他已将2022年第一季度美国经济增长预期从此前的5%下调至约2%。

鉴于多数感染奥密克戎毒株的患者症状较轻，以及接种新冠疫苗的美国人数增多，万神殿宏观经济学研究公司首席经济学家伊恩·谢泼德森认为，奥密克戎对美国整体经济的冲击不会像德尔塔毒株那样严重。

美国联邦储备委员会近期公布的季度经济预测显示，美国经济增速将从2021年的5.5%放缓至2022年的4%。

通胀会否见顶回落

受消费需求强劲、供应链瓶颈持续、薪资上涨、货币政策过度宽松等因素影响，美国通胀压力持续高企。美国劳工部数据显示，2021年11月，美国消费者价格指数（CPI）同比上涨6.8%，创近40年来最大同比涨幅。

富国银行证券首席经济学家杰伊·布赖森预计，2022年第一季度，美国CPI同比涨幅将进一步升至约7%；随着供应瓶颈趋于缓解，以及美国民众减少商品消费、增加服务性消费，到2022年下半年美国整体通胀水平将有所回落。

美联储预计，美国核心通胀率将从2021年年底的4.4%降至2022年年底的2.7%，仍然高于美联储2%的通胀目标。美国全国商业经济协会近期发布的调查结果显示，多数经济学家认为美国高通胀将至少持续到2023年。

就业能否重回疫情前水平

2021年11月，美国失业率降至4.2%，但整体就业与新冠疫情暴发前相比仍减少约400万个就业岗位。赞迪预计，到2022年年底美国失业率将降至3.5%，回到疫情前水平。

然而，由于数百万美国人在疫情期间选择提前退休，美国劳动参与率不大可能恢复到疫情前水平。牛津经济研究院预计，到2022年年底，美国劳动参与率将从目前的61.8%升至62.4%，仍低于疫情前的63.3%。

圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯·布拉德认为，由于退休人群不大可能重返就业市场，美国劳动参与率可能永远不会恢复到疫情前水平。

美联储加息几次

美联储已明确表示将于2022年3月结束资产购买计划，随后为启动疫情以来的首次加息做准备。多数美联储官员预计2022年将有三次加息，联邦基金利率将从接近零的超低水平升至0.9%左右。美联储加息会推动美国融资成本上升和金融环境收紧，对汽车、住房等利率敏感行业的复苏产生影响，从而限制经济扩张力度。

美国银行全球经济研究负责人伊桑·哈里斯指出，美国通胀率如果到2022年年底回落至2.5%左右，逐步收紧货币政策对经济复苏影响不大；但如果届时通胀率仍高于2.5%，美联储会更加积极地加息以抑制通胀，势必对经济复苏造成伤害。

美国银行和高盛集团预计美联储2022年将加息三次、每次加息25个基点；摩根士丹利和牛津经济研究院则预计美联储2022年将加息两次。

拜登支出法案能否成功闯关国会

美国国会众议院曾于2021年11月通过拜登政府提出的一揽子支出法案，拟通过对富人和大企业加税来筹集资金，以应对气候变化和扩大社会福利支出。这是拜登政府继1.9万亿美元的经济救助计划和约1万亿美元的基础设施投资法案之后，推出的第三项关键经济立法，但因遭到西弗吉尼亚州联邦参议员乔·曼钦反对而未能获得参议院批准。

富国银行证券经济学家迈克尔·普格利泽预计，拜登政府和民主党议员1月将讨论削减上述法案的支出规模，以争取曼钦支持，但该法案最终能否成功闯关仍存不确定性。

美国经济研究机构世界大型企业联合会预计，如果法案未获得国会批准，2022年美国经济将增长3.5%；如果法案在第一季度获得国会批准并付诸实施，2022年美国经济增速将提升0.4个百分点。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)