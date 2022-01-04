人民网记者 刘慧

2022年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效实施，全球最大自由贸易区正式启航。新加坡国立大学东亚研究所高级研究员余虹在接受人民网记者专访时表示，在贸易保护主义上升、经济全球化面临挑战的背景下，RCEP的签署实施，反映了各方对自由贸易和多边主义的支持，有助于加速区域经济一体化，为区域和全球经济发展增添动力。

余虹表示，RCEP正式实施以后，将有效降低成员国之间的贸易成本，消除市场壁垒，提升区域贸易和投资便利化水平。“这有利于成员国深度参与区域供应链和产业链，推动亚太经济的整合。”

RCEP涵盖货物贸易、服务贸易、投资、知识产权、电子商务等众多领域。原产地规则是协定中的重要内容。RCEP采用区域累积原则，产品原产地价值成分可在15个成员国构成的区域内进行累积，来自RCEP任何一方的价值成分都会被考虑在内。余虹认为，这降低了产品获得原产资格的门槛，将显著提高协定优惠税率的利用率，有助于巩固和深化亚太地区供应链和产业链的韧性。成员国企业可以依据各国的比较优势，灵活进行生产资源配置，从而降低产品的生产成本。

RCEP中有关电子商务的规则也是一个亮点，包括促进无纸化贸易、推广电子认证和电子签名、保护电子商务用户个人信息、保护在线消费者权益等多项内容，各方还就跨境信息传输、信息存储等问题达成重要共识。余虹认为，这有助于区域内电子商务的进一步发展，将带来数字经济发展新机遇，也能够便利各国的消费者通过网络购买更加优惠的产品。

RCEP成员均是中国重要的经贸伙伴，中国与RCEP成员的贸易总额约占对外贸易总额的三分之一。余虹表示，RCEP协定的实施，将促进中国与东盟等国家的经贸联系，有助于中国应对新冠肺炎疫情等外部冲击，也有利于中国推进对外贸易和投资的市场多元化战略。同时，中国巨大的消费市场，将给成员国企业扩大投资和增加市场份额带来新的商机。

在RCEP的谈判和签署过程中，中国发挥了积极作用。余虹表示，中国对RCEP的全力支持，一方面展现了中国积极维护自由贸易的坚定承诺，另一方面也表达了中国继续扩大对外开放，实现更高质量发展的决心。“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。这从中国积极参与RCEP就可以很清楚地看出来。”

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