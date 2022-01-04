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伊朗外交部：西方国家明白必须在伊核谈判中放弃“最高要价”

2022年01月04日08:38 | 来源：新华网
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新华社德黑兰1月3日电（记者高文成 王守宝）伊朗外交部发言人哈提卜扎德3日表示，美国以及法国、英国和德国等西方国家已经意识到，在伊朗核问题全面协议相关方谈判中必须采取更现实的态度，放弃“最高要价”。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，哈提卜扎德当天在例行记者会上说，谈判各方能形成“共同案文”，是因为西方国家在谈判中采取了更现实的态度，并意识到不能提出超出伊核协议范围的要求。

哈提卜扎德表示，各方在奥地利首都维也纳推进谈判的机制是明确的，既有双边会谈也有多边会谈。伊朗和美国以间接方式、通过书面文本交换意见，以避免产生误解。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在维也纳举行会谈，讨论美伊两国恢复履约问题。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动，伊朗表示在本轮谈判中把重点放在已形成的“共同案文”上。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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