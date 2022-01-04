北京2022年冬奥会和冬残奥会日益临近。目前，各项准备工作已经就绪，包括国际奥委会在内的国际社会高度认可中方筹办工作，各国运动员热切期待盛会。多国媒体报道认为，面对新冠肺炎疫情挑战，中国凭借优秀的组织能力，有条不紊推进各项筹办工作，将向世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会。

“北京冬奥会的气氛越来越热烈”

随着“相约北京”系列测试活动日前圆满落幕，世界各地运动员、教练员及参测人员深刻感受到了中方对冬奥工程建设和运行保障工作的高度重视和周密安排。据非洲足球联合会网站报道，2000多名各国运动员、随队官员、国际技术官员等参加了系列国际测试赛，一方面让运动员充分了解奥运场馆，另一方面，中方能够进一步优化调整赛事组织、服务保障、场馆运行等。

俄新社报道说，北京冬奥会奖牌、服装和火炬设计已公布，吉祥物“冰墩墩”和“雪容融”早已广为人知。中方为各国代表团准备了防疫手册，各个场馆也都进行了充分测试。1月27日，中国将正式开放冬奥村，接待来自世界各地的运动员。

古巴官方通讯社拉美社报道说，“中国民众对北京冬奥会非常期待。北京将成为世界上第一个既举办过夏季奥运会又举办冬季奥运会的城市，人们对此感到高兴。北京冬奥会的气氛越来越热烈”。

德国跳台滑雪运动员卡尔·盖格在接受德国《奥格斯堡汇报》采访时表示，奥林匹克赛场是运动员公平竞赛的舞台，“中国为保证冬奥会良好运转做了大量工作，我们可以感受到中国在发展冰雪运动方面付出的积极努力。冰雪运动在这个国家正在变得越来越普及”。

美国消费者新闻与商业频道报道称，近年来，中国滑雪产业的市场规模增长迅速。预计到2025年，中国冰雪旅游人数将超过5亿人次。

《日本经济新闻》报道说，冰雪运动在中国越来越受关注。随着人们接触滑雪的机会增多，这一市场所覆盖的客户群体迅速扩大。欧美体育用品公司看好其中商机，纷纷赴华拓展业务。滑雪爱好者的增加将带动相关产业发展，商机不断显现。

“中国将举办一届绿色低碳的冬奥会”

福布斯墨西哥网站报道说，中国积极采取科技手段助力疫情防控工作，保证北京冬奥会安全召开。报道特别提到，北京冬奥会人工造雪系统采用目前世界先进的高效节水人工造雪设备和智能化造雪系统，能够根据外界环境动态变化保持最佳造雪效率，节约能源资源。

巴西《圣保罗页报》报道称，中国围绕疫情防控工作作了周密部署，包括对比赛场馆进行细致改造等，确保冬奥防疫和城市防疫全面融合。“这些防护措施设计巧妙、完善，操作起来十分便捷。”报道说，北京冬奥会采取大量科技防疫措施，例如应用智能体温计测温、通过手机程序掌握相关人员身体状况等。

沙特阿拉比亚电视台的新闻画面中，一台台机器人正在北京冬奥会场馆内有序穿梭、忙碌工作。“中国在冬奥会场馆使用智能机器人进行物流运输，大大提升了工作效率，也能有效减少疫情期间的不必要接触。”

埃及《金字塔报》网站刊文说，病毒气溶胶检测设备、雾化消毒机器人等一系列防疫科技创新成果将助力北京冬奥会安全举行，5G技术则将保障赛事期间的通信与在线采访等活动。

“北京冬奥会将是历史上第一届100%使用绿电的奥运会。”智利第三网站的报道详细介绍了中国绿色办奥的具体措施，并援引相关部门数据指出，通过高效节能的场馆运营方式，预计可减排二氧化碳32万吨，减少标煤燃烧12.8万吨。

“中国将举办一届绿色低碳的冬奥会。”英国《金融时报》刊文称，中国在绿色金融领域处于世界领先地位。过去10年，全球绿色债券市场发展迅速，中国已经成为全球第二大绿色债券市场，为北京冬奥会可持续的基础设施建设创造了条件。文章援引英国绿色金融研究所所长罗杰·吉福德的话说，中国可持续的能源和交通项目将成为北京冬奥会的“绿色资产”。

肯尼亚主流媒体《民族报》刊文，高度评价中国为举办一届简约、安全、精彩的冬奥会所作的不懈努力和取得的瞩目成果。文章称，北京冬奥会将体育与生态保护相结合，竞赛场馆首次100%使用绿色能源；采取综合措施克服新冠肺炎疫情影响，中国严密有效的疫情防控体系为来自全世界的运动员和嘉宾提供有力保障。

“展示中国经济社会发展、科技进步的综合成果”

北京冬奥会从场馆建设到疫情防控等各方面的筹备工作，成为外媒关注的焦点话题。路透社援引国际奥委会主席巴赫的话称，面对疫情挑战，北京冬奥筹办工作进展平稳顺利，“是一个奇迹”。

日本《每日新闻》报道注意到，北京冬奥会延庆赛区新建的国家高山滑雪中心在海拔2198米的山坡上建有3条比赛赛道和4条练习赛道，预计将举行高山滑雪滑降、超级大回转、大回转、回转等11个小项的比赛。主要比赛赛道最大垂直落差达900米。报道援引相关负责人表态说，“这是世界上难度最大的高山滑雪赛道之一”。报道还介绍，本届冬奥会共设109个比赛项目，是冬奥会历史上比赛项目最多的一届。

巴西国家通讯社指出，北京冬奥会将采取严格的疫情防控措施，“全面保障各国运动员及其代表团成员、媒体和志愿者的健康安全”。

塞尔维亚政治在线网说，北京冬奥会开幕在即，“给这座古老而又现代化的城市营造了热烈的气氛”。希腊“财富希腊网”说，中国周密的疫情防控工作，为实现北京冬奥会顺利进行打下基础。“中方有能力做好相关工作，保障各方安全。北京冬奥会将展示中国经济社会发展、科技进步的综合成果。”

各国运动员正积极准备，期待在北京冬奥会中取得优异成绩。巴西雪上运动联合会主席安德斯·佩特森接受巴西《环球报》采访时表示，巴西奥委会正全力以赴帮助运动员做好准备工作，希望在北京冬奥会上取得佳绩。

（本报北京、约翰内斯堡、罗马、布鲁塞尔、墨西哥城、开罗、里约热内卢1月3日电 记者颜欢、杨迅、闫韫明、韩硕、牛瑞飞、彭敏、谢佳宁、周輖、毕梦灜）

《 人民日报 》（ 2022年01月04日 03 版）

(责编：胡永秋、白宇)