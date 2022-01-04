□ 高 乔

2021年，是一个世界百年未有之大变局和新冠肺炎疫情全球大流行交织影响的年份。这一年，疫情不断在全球肆虐，全球公共卫生面临严重威胁，世界经济陷入深度衰退，人类社会已被深刻改变，世界进入新的动荡变革期。

面对历史罕见的多重危机，每一个负责任的国家，都应当以信心、勇气、担当，回答时代课题，作出历史抉择。然而，少数国家推行单边主义、保护主义、霸权主义、集团政治，人为制造相互隔离甚至隔绝，正将世界推向分裂甚至对抗的深渊。经历疫情洗礼，国际社会更加真切地认识到：团结合作、携手同行，才是共克时艰之道。

携手同行，团结合作，点亮抗疫希望。当前，国际社会最重要的任务仍然是抗击新冠肺炎疫情，“疫苗鸿沟”是当前战胜疫情最大阻碍。少数西方国家企图通过“疫情政治化”、“病毒污名化”、“溯源工具化”，将本国抗疫不力的责任“甩锅”他国；大搞“疫苗民族主义”，囤积疫苗，漠视全球疫苗产能紧缺和分配不足问题，这不仅与科学抗疫原则背道而驰，还给全球抗疫合作蒙上阴影。在全球疫情延宕反复的情况下，中国不仅以国内动态清零打造了防控疫情的样板，同时积极开展国际合作，树立了团结抗疫的标杆。全球抗疫的事实已屡次验证：战胜疫情，国际社会需要的是团结合作，而非搞政治操弄。大国要作出表率，提供更多全球公共卫生产品，国际社会应当要加强防控、诊疗手段合作，完善全球公共卫生治理体系，提高应对重大突发公共卫生事件能力。团结合作是应对全球病毒肆虐的最有力武器。

携手同行，团结合作，燃起复苏火炬。疫情给世界经济带来的影响复杂深远，全球经济陷入第二次世界大战以来最严重的衰退之中，经济复苏脆弱曲折，通胀、债务、能源、供应链危机相互交织。中国作为全球经济复苏引擎，承诺将在未来3年提供30亿美元国际援助，用于支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展；通过共建“一带一路”，发挥基础设施建设在带动经济增长上的重要作用。聚焦当下，全球主要经济体应该采取负责任的宏观经济政策，保持政策的连续性、稳定性、可持续性，避免对发展中国家的负面外溢影响，维护国际经济金融体系稳健运行。着眼长远，世界各国应加强经济领域沟通协作，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，完善全球经济治理体系和规则，建设开放型世界经济。开放合作是促进疫后经济复苏的关键。

携手同行，团结合作，方能共创未来。疫情给全球，特别是发展中国家，带来多重危机。如今，全球饥饿人口总数已达8亿左右，减贫成果受到严重侵蚀，南北鸿沟不断拉大，落实联合国2030年可持续发展议程面临前所未有的挑战。中国在联合国发起全球发展倡议，呼吁国际社会加强在减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、互联互通领域合作，以加快落实2030年可持续发展议程。在全球可持续发展议题上，发达国家应该作出表率，承担责任，充分照顾发展中国家的特殊困难和关切，为发展中国家提供支持。国际社会应当秉持共商共建共享原则，坚持真正的多边主义，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。在人类发展之路上，任何一个国家都不掉队。

道阻且长，行则将至，行而不辍，则未来可期。人类面临的所有全球性问题，任何一国单打独斗都无法解决，必须开展全球行动、全球合作。这正是构建人类命运共同体的题中应有之义。让我们坚定信心，携手并肩，共同应对全球性威胁和挑战，推动构建人类命运共同体，共创人类更加美好的未来！

(责编：胡永秋、白宇)