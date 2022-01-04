本报记者 李嘉宝

■ 北京大学国际关系学院教授 贾庆国

■ 中共中央党校国际战略研究院副院长 赵 磊

■ 中国人民大学重阳金融研究院研究员 卞永祖

回望艰难走过的2021年，病毒变异频繁，疫情延宕起伏，世界经济充满不稳定性和不确定性，全球发展格局的不平衡和脆弱性因疫情而加剧，人类社会经历了前所未有的重大考验。

站在2022年的岁首观察世界，不难发现：老问题亟待解决，新问题层出不穷，回荡在人们耳边的不只新年的钟声，还有全球各地拉响的新一轮疫情警报、各大机构对未来经济复苏风险的预期和分析。

岁末年初，全球疫情和世界经济呈现出什么样的发展形势？过去一年，抗疫复苏国际合作成效如何？面临哪些挑战？推动构建人类命运共同体，中国展现出怎样的大国担当？展望新的一年，国际社会应拿出怎样的决心和行动？本报记者对话三位国际问题专家，进行解读。

当前全球疫情和世界经济呈现出什么样的形势？

岁末年初，由于新冠变异毒株“奥密克戎”来袭，全球疫情再次趋紧，欧美多国创下疫情暴发以来单日新增确诊病例的新纪录。疫情起伏反复，严重干扰世界经济复苏进程。世界银行副行长兼首席经济学家卡门·赖因哈特指出，当前经济恢复到疫情前水平的国家属于少数，近九成低收入国家的人均国内生产总值仍低于疫情前水平。“我们只是看到了反弹，尚未看到真正的全球复苏”。

卞永祖：从全球疫情形势来看，从“德尔塔”到“奥密克戎”，病毒变异频繁，疫情不断反弹，形势不容乐观。2022年全球依旧面临严峻的抗疫任务，短期内尚无好转迹象。尽管新冠疫苗和特效药的研发取得一定进展，但严格的疫情管控仍不能放松。尤其是当前北半球正处于冬季，一些国家和地区新增确诊病例和死亡病例大幅度增加，需要高度警惕。

从全球经济形势来看，国际货币基金组织（IMF）预计，在2020年下滑3.1%后，2021年世界经济将增长5.9%，中国、欧盟、美国、日本等主要经济体均呈现复苏迹象，这是积极的一面。但不能忽视的是，2021年世界经济出现上涨，是以2020年大幅下滑的经济数据为计算基数。从全球范围来看，这样的复苏是否能在2022年持续下去，目前还是一个问号。

2021年世界经济表现出的一些堵点、痛点和难点仍未解决，例如：全球产业链供应链不稳定问题突出，部分国家出现物流紊乱、物资短缺和大宗商品价格暴涨等情况；全球通胀加剧，尤其是欧元区和美国通胀率同比涨幅一度创下近几十年新高，远超设定目标。若世界经济中的一些负面影响因素持续，将打乱各国经济复苏步伐，干扰各国宏观经济政策制定，进而影响全球经济增长预期。

贾庆国：全球抗疫复苏形势喜忧参半。抗疫方面，全球范围内疫苗开始广泛接种；相关药物研发取得积极成果，近日中国研制的首个抗新冠特效药在国家药监局获批；国际抗疫合作也在加强；病毒频繁变异，在一些国家表现出很强的传染性，对前一个时期的全球抗疫成果造成负面冲击；一些国家防疫政策摇摆不定，疫苗接种和相关隔离阻断措施有待加强；疫苗分配不均现象仍然存在，发展中国家在获取和接种疫苗上仍面临困境。

经济方面，2021年上半年世界经济复苏势头明显，下半年尽管增速有所下滑，但基本保持增长态势；疫情下国际贸易没有中断，而是持续向前推进并逐步恢复正常。与此同时，一些发达国家为应对疫情、刺激经济复苏而大幅度增加开支，导致通胀压力增大；个别国家挑起大国对抗，加剧国际关系的紧张态势，干扰科技及贸易领域的国际合作，给全球经济复苏带来更多不确定不稳定因素。

赵磊：新冠肺炎疫情延宕反复，世界经济复苏波折不断。2021年，各国通胀压力普遍加剧，本轮通胀上行的主要原因是需求复苏快于供给。2022年，若主要国家逐步退出货币宽松政策、全球供应链逐渐恢复，大部分国家的通胀率有可能出现回落趋势。

联合国贸易与发展会议报告显示，2021年上半年全球外国直接投资（FDI）超预期反弹，但疫情持续时间、疫苗接种速度以及基础设施投资刺激措施的实施速度是影响FDI的不确定因素。若疫情持续，国际社会的流动性将减弱，全球外资回笼资金，FDI将大幅度下降，各国基础设施及产能合作将受到冲击，并一定程度上抑制消费需求。当前，鉴于新冠疫苗和特效药的加快推广与普及，预计全球FDI有望实现温和复苏与反弹。

2021年抗疫复苏国际合作成效如何？面临哪些挑战？

在新冠疫情和全球复苏不确定性提升的背景下，加强合作的呼声日益高涨。2021年，国际社会在疫情防控、应对气候变化、推动经济复苏方面的合作可圈可点。与此同时，病毒变异加快、“抗疫鸿沟”加深、“抗疫疲劳”滋长、“抗疫干扰”不断……众多挑战给国际合作和全球治理带来困难。

就疫苗分配来说，据世卫组织公布的数据，截至2021年底，非洲仍然难以完成40%人口的全程疫苗接种目标。世卫组织总干事谭德塞近日呼吁，富裕国家的领导人和制造商应吸取德尔塔、奥密克戎等变异毒株的教训，摒弃短期民族主义，改变全球疫苗分配不均现状。

贾庆国：面对抗疫复苏的共同任务，国际社会加强团结合作的呼声更加强烈，一些国际多边机构作出了贡献：联合国多次呼吁促进疫苗在全球的合理分配、推进可持续复苏、反对将病毒与特定国家种族相关联等；世卫组织通过“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX），向140多个国家运送了超过5.3亿剂疫苗；二十国集团（G20）召开领导人峰会、外长会、财长和央行行长会等各级别会议，以协调各国宏观经济政策……总体来看，这些国际组织和国际机制都在发挥积极作用，但国际合作的实际成效受到了部分西方国家的破坏。

一段时间以来，部分西方国家无视世卫组织科学研究报告，将病毒标签化、疫情政治化，破坏了国际合作的良好氛围；一些发达国家自私自利，对发展中国家的疫苗援助口惠而实不至，招致国际舆论的批评。

卞永祖：过去一年，面对层出不穷的全球性挑战，一些具有影响力的国际多边机制付出了很多努力，也推出了一些行动计划。但是，多边框架下的国际合作成效并未达到人们的预期，老问题尚未解决，新问题层出不穷。例如：发展中国家疫苗接种率低、缺乏疫情防控的有力屏障；推动宏观经济政策协调的协议难以落实；疫情反复、气候变化、发展不平衡等全球性问题亟待解决。

影响全球抗疫复苏进程的因素主要有以下几方面：

第一，病毒变异快，疫情扩散猛，人类的应对技术和手段跟不上；第二，尽管世界经济数据呈现复苏迹象，但各国复苏的步伐极不均衡。在疫情冲击下，一些发展中国家经济脆弱，企业生存困难，普通民众尤其是贫困人群生活水平下降，生产生活受到严重影响，使得疫情防控、卫生系统及产业链供应链陷入混乱。疫情反弹与经济民生的恶化相互影响，形成恶性循环。第三，部分发达国家应对疫情不及格，主要表现为：社会管理漏洞百出，防疫政策反复，过早放松警惕，仍存在不信任疫苗、不愿意戴口罩的现象；自私自利抢夺疫苗和医疗物资，占用过剩资源却吝于帮助发展中国家，加剧疫苗鸿沟和南北差距，破坏了全球疫情防控网；将抗疫和经济复苏问题政治化，人为制造分裂和对抗等；在多边机构掌握发言权却不作为甚至破坏多边合作等。

赵磊：2021年，国际社会不仅要应对新冠病毒，也要应对“政治病毒”。部分西方国家不停给全球治理进程“踩刹车”，例如：一直借疫情向中国泼脏水；召开所谓“民主峰会”，试图划分阵营、分裂世界；破坏奥林匹克精神，鼓吹所谓“外交抵制”2022北京冬奥会等。种种行径损人不利己，既损害了大国关系，加剧了国际关系紧张态势，又阻碍了全球抗疫复苏，使本就问题重重的全球治理雪上加霜。

推动构建人类命运共同体，中国展现怎样的大国担当？

面对百年变局下的世纪疫情大考，中国积极履行大国责任，推动完善全球治理，为全球抗疫提供支持和保障，为世界经济复苏注入信心和动力，以实际行动践行人类命运共同体理念。2021年，IMF数次更新世界经济展望，中国经济增速预期始终维持在8%水平线上，在全球复苏预期摇摆不定中尽显“稳”的魅力。巴西瓦加斯基金会教授纳塔利娅·迪尼斯说，“中国可以向世界展示如何应对经济挑战，也可以帮助世界更好解决社会发展挑战。”

卞永祖：中国对全球抗疫复苏作出重大贡献，主要体现在以下几个方面：

第一，面对疫情反弹的严峻形势，中国坚持“动态清零”应对总方针，以最快速度、最小代价控制疫情扩散蔓延，相关防控经验值得世界各国学习借鉴。

第二，中国在新冠疫苗和特效药研发上走在世界前列。中国持续向国际社会提供疫苗援助，中国生产的医疗器械、医疗物资等给各国抗疫提供坚实物质保障。

第三，过去一年中国经济平稳运行，保持复苏态势，有利于稳定全球产业链供应链，给各国疫情防控和经济复苏提供外部支持。

第四，中国在多个重要国际场合倡导真正的多边主义、推动构建人类命运共同体，呼吁全球团结抗疫，与一些西方国家鼓吹的单边主义、伪多边主义形成鲜明对比，为全球治理贡献中国智慧。

赵磊：中国始终是全球抗疫复苏的稳定力量，是全球多边主义的支持力量。

其一，中国坚定支持联合国、世卫组织等国际多边机构在抗疫中发挥领导作用，并向全球提供新冠疫苗和抗疫物资，成为全球抗疫的中坚力量。

其二，“一带一路”取得丰硕成果，不仅成为抗疫的生命通道，也成为复苏经济的通道。据中国商务部数据，2020年1—11月，中国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资179.9亿美元，同比增长12.7%；对“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额766.5亿美元，同比增长8.2%。

其三，推动更高水平的制度型开放，积极参与区域经济合作。中国推动区域全面经济伙伴关系（RCEP）于2022年1月1日生效，并申请加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）等。

其四，在气候变化、数字治理等全球治理议题上扮演重要角色，积极参与、引导相关规则制定。2021年，中国明确承诺不再新建境外煤电项目，是第一个做出这一表态的发展中国家。继2020年发起《全球数据安全倡议》后，中国又于2021年申请加入《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）。

贾庆国：中国一方面做好了本国的事情，控制疫情扩散蔓延，保持经济复苏活力；另一方面也积极承担了国际责任。中国迄今已向120多个国家和国际组织提供近20亿剂疫苗，成为对外提供疫苗最多的国家。中国外贸逆势增长，成为推动全球贸易复苏的重要力量。从供给端看，中国是世界工厂，也是全球制造业基地，能为全球抗疫提供关键医疗设备和物资；从需求端看，中国是全球最大消费市场之一，为全球企业发展提供了广阔的市场空间。

展望新的一年，国际社会应拿出怎样的决心和行动？

进入2022年，疫情仍在全球蔓延，世界经济仍存在诸多风险。联合国秘书长古特雷斯近日表示，各国必须在团结和协调方面实现“重大飞跃”，以利于对全球性挑战做出集体决定。联合国贸发会议资深经济学家梁国勇认为，2022年世界经济可能呈现弱复苏和高风险格局。除疫情外，美国等发达经济体货币政策大调整的负面溢出效应，将给世界经济带来重大风险，一些经济缺乏韧性、抗风险能力较弱的经济体可能出现严重金融危机。

卞永祖：2022年国际社会可能面临更多的困难，需要各国团结应对。其一，各国要加强宏观经济政策协调，制定财政和货币政策时要综合考虑全球宏观环境，考虑发展中国家的利益和应变能力。其二，面对疫情反弹挑战，促进疫苗公平分配仍是重中之重。各国应支持多边机构采取行动，提高疫苗在各国尤其是发展中国家的可及性和可负担性。同时，各国应在抗疫信息方面加强互联互通，互相借鉴应对疫情的有益经验。其三，2021年国际社会在气候变化方面达成一些共识，不少国家制定了相应目标和具体措施。新的一年，各国要在经济形势严峻的情况下坚持落实相关气候承诺，推动绿色复苏。其四，随着数字经济的迅速发展，全球治理面临着数据安全保护等新问题。各国要加强政策协调，在相关领域建立规则，充分发挥新业态新模式对经济复苏的拉动作用。

贾庆国：2022年，全球抗疫复苏形势不容乐观。第一，各国应该坚持“去政治化”原则，病毒溯源等科学问题交给科学家去做，以务实合作的态度共同应对疫情，支持联合国、世卫组织、G20等国际多边机构发挥作用。第二，主要大国之间应该加强沟通与合作，管控分歧与争端，为国际合作创造良好的氛围。第三，各国应当摒弃以自我为中心的心态，切实认识到全球抗疫是一盘棋，主动向其他国家学习疫情防控的经验。在疫苗药物研发方面加强交流合作。第四，主要经济体要加强宏观经济政策协调，避免将经贸问题政治化，在实现自身复苏发展的同时带动世界经济早日走出疫情阴霾。

赵磊：应对当今及未来全球性挑战，必须认识到：第一，发展是解决一切问题的基础和关键。要发展就要开放市场，要开展高质量的国际合作，打贸易战、鼓吹“脱钩”“筑墙”违背世界发展潮流，也违背各国人民的发展意愿。当前，制度型开放与合作日益凸显其紧迫性。第二，抗疫复苏是全球治理议题之一，应放在全球治理进程中，与应对气候变化、破解能源危机等议题相结合，进行综合治理，倡导绿色可持续发展。第三，当前互联网、大数据、人工智能、区块链等技术加速发展，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量，各国要抓住机遇，以创新驱动经济复苏，抢占未来发展制高点。

(责编：胡永秋、白宇)