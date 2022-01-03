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苏丹过渡政府总理哈姆杜克宣布辞职

2022年01月03日07:31 | 来源：新华网
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　　新华社喀土穆1月2日电（记者马意翀　王丙飞）苏丹过渡政府总理哈姆杜克2日宣布辞职。

　　哈姆杜克在官方电视台发表讲话说，他已尽力“阻止国家滑向灾难”。政治力量的分裂、过渡进程中军事和文职组成部分间的冲突，使得各方难以达成共识。他决定辞去总理职务，为其他人提供一个帮助国家完成过渡进程的机会。

　　哈姆杜克表示，当前需要召开圆桌会议，为苏丹政治过渡制订一项新的协议。

　　连日来，苏丹多地爆发抗议示威活动，部分示威者反对军方与哈姆杜克达成的协议。示威者与警方发生冲突，造成多人死伤。

　　2019年4月，苏丹军方推翻巴希尔政权，成立过渡军事委员会执掌国家事务。同年8月，苏丹过渡政府以及由军方代表和平民代表组成的主权委员会成立，军方将领布尔汉任主权委员会主席。2021年10月，苏丹军方宣布国家进入紧急状态，解散主权委员会和过渡政府。

　　2021年11月11日，布尔汉发布宪法法令，宣布成立过渡主权委员会，由其本人担任委员会主席。同月21日，布尔汉和此前被解职的哈姆杜克签署政治宣言，内容包括重新任命哈姆杜克为过渡政府总理，哈姆杜克将组建一个由技术型官员组成的独立内阁等。

(责编：胡永秋、牛镛)

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