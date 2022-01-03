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荷兰、英国学者著书认为西方国家应学会与中国互学互鉴

2022年01月03日05:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社海牙1月1日电  荷兰阿姆斯特丹自由大学教授李彼德、荷兰学者特彭纳和英国学者汉普登—特纳近期共同出版著作《中国是否已设计出更优越的财富创造之路》，认为西方国家应学会与中国互学互鉴，并与中国进行有意义、建设性的对话。

　　该书以中西方价值观对比为切入点，运用跨文化研究方法，通过大量实例和案例分析，深入详细地阐释中国成功背后的文化和价值驱动力，呼吁西方摈弃“文化优越感”和“道德评判”，学会同中国互学互鉴。

　　三位西方学者在书中指出，中国历史上拥有悠久灿烂的文明。如今，中国共产党开辟了一条独特而成功的中国道路，这也是中国不断发展进步的关键原因。一个规模宏大、拥有悠久历史的文明国度再度崛起，本身就值得尊敬和重视。人们在对中国作出评价前，应当先去理解和欣赏。

　　他们认为，企图孤立中国的国家自己反而会被世界孤立。西方国家想要了解真实中国，除了接触别无他法。中国是全球许多国家的最大贸易伙伴，在5G等科技领域处于国际领先地位。尽管国际上有一些对中国的批评甚至反华论调，但包括美国在内的各国企业不断加大对华投资，并从中获益。

　　他们指出，西方国家和中国可以互鉴、互学、互容的东西有很多，西方国家应同中国进行有意义、建设性的对话。


　　《 人民日报 》（ 2022年01月03日 03 版）
(责编：胡永秋、白宇)

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