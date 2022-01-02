人民网讯 2021年12月31日，“海外华媒喜迎2022年，为北京冬奥会加油”活动在云端成功举办。

活动由非洲华侨周报倡议发起，韩国世界侨报、韩国新华报、新西兰报等39家华媒参加，江西省侨联和南京市侨联相关人员列席会议。非洲华侨周报副总编辑、世界百家姓总会秘书长严凡高主持会议。

非洲华侨周报社长南庚戌向出席活动的各国华媒负责人表示热烈欢迎，并致以新年问候。南庚戌回顾了2008年海外华人华侨对北京奥运会的热情支持：当年，博茨瓦纳中国和平统一促进会主办的“龙行天下耀中华”远征车队活动，以“贺奥运、促统一”为主题，以驾中国车、走世界路的方式，从非洲大陆的最南端城市开普敦发车，跨越8个时区，行程4万公里，历时3个多月，途中克服重重困难，跨越非、欧、亚三大洲近20个国家，沿途举行了50多场宣传奥运和反独促统的活动，征集了十万签名，取得很好宣传效果。

南庚戌表示，即将举办的北京冬奥会，和2008北京夏季奥运会一样，是令全球中华儿女满怀喜悦的一大盛事，远在海外的华侨华人倍感欢欣鼓舞。在国际形势风云变幻、全球疫情跌宕反复的大背景下和关键时刻，华媒可以根据自身优势和特点，在团结和影响住在国民众支持北京冬奥会方面发挥重要作用。发挥融通中外的优势，促进民心相通，展示中国和平友好的国际形象，为北京冬奥会成功举办凝心聚力。

韩国新华报社社长曹明权，新西兰报社社长李詠梅、莫桑比克华人报社长李剑虹、高加索在线主编王春生、欧洲华声报副总编薛华平、西非华文报总编林琼斯、赤道几内亚华人报总编许逢春、欧洲青年报社长杨辉、非洲华侨周报副总编辑严凡高等华媒负责人，以及世界百家姓总会会长于洋等十多位侨领在活动上作为代表发言，经讨论达成共识，向全体海外华媒发出冬奥会宣传倡议：

一、坚决反对任何将奥运会和体育政治化的行为；

二、坚决支持第76届联合国大会通过的奥林匹克休战决议；

三、积极团结和影响华侨华人支持北京冬奥会；

四、积极团结和影响住在国民众支持北京冬奥会；

五、创新传播方式，提高传播能力，讲好北京冬奥会故事；

六、海外华媒加强北京冬奥会内容合作。

文章来源：《非洲侨讯》公众号

(责编：苏缨翔、吴成良)