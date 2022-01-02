人民网里约热内卢2021年12月31日电 （记者毕梦瀛）2021年12月30日，中国驻巴拿马使馆在线举办2022新年云端交响音乐会开幕式。中国驻巴拿马大使魏强、巴政要、外国驻巴使节、社会各界友人等近200人参加。

魏强与巴拿马文化部长阿吉拉尔在音乐会开始前共同出席巴国家电视台访谈节目《中巴文化的今昔》，深入探讨中巴文化的历史渊源及融合发展。魏强指出，自167年前第一批华人来巴修建两洋铁路起，华人已与巴社会深度融合，对巴经济发展作出了显著的贡献，中国的节庆、舞蹈、饮食等已成为巴多元文化的重要组成部分。

阿吉拉尔充分肯定华人华侨对巴经济社会发展的积极贡献，并表示巴拿马致力于将自身打造成为美洲大陆的文化交流窗口，2022年即将在巴全国举办中国春节庆祝活动，彰显了中国文化已深植巴拿马人民日常生活。

本次音乐会中，深圳交响乐团为观众带来《金蛇狂舞》《花好月圆》《苍歌引》等中国传统乐曲，巴拿马国家交响乐团和国家芭蕾舞团呈上传统舞蹈《奔朵舞》和低音提琴协奏曲。中巴两国音乐家还首次在云端合作演绎木管五重奏等精彩作品。

音乐会由中国驻巴拿马使馆、巴拿马文化部、巴拿马国家旅游局联合举办，通过巴拿马国家电视台、巴拿马文化部的电视端及新媒体平台向巴全国观众同步直播。

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