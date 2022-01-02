新华社北京1月1日电 综合新华社驻外记者报道：新年前夕，国家主席习近平发表二〇二二年新年贺词。多国专家学者、政府人士表示，贺词彰显了中国促进世界和平与发展的大国担当，以及推动构建人类命运共同体、促进全球携手共建美好未来的决心和行动。他们表示，期待即将开幕的北京冬奥会和冬残奥会取得圆满成功。

《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫说，新年贺词坚定有力，鼓舞人心。2021年，中国共产党迎来百年华诞，十九届六中全会审议通过重要决议，中国积极对外提供疫苗，推动“一带一路”建设，推动构建人类命运共同体。科尔茹姆巴耶夫表示，相信北京冬奥会将盛况空前，圆满成功。

乌兹别克斯坦国立大学教授阿扎马特·谢伊托夫说，新年贺词强调的“民之所忧，我必念之；民之所盼，我必行之”令他感触最深，这句话饱含习近平主席对人民的无限深情，也充分体现了中国共产党以人民为中心的执政理念。

法国中国问题专家莱娅·贝西说，她非常赞同习近平主席强调的“世界各国风雨同舟、团结合作，才能书写构建人类命运共同体的新篇章”，认为这体现了中国促进世界和平与发展的坚定决心。贝西还表示，中国经过几代人的努力全面建成了小康社会，表明中国发展的努力是为了增进人民的福祉。

柬埔寨政府发言人帕西潘表示，新年贺词体现了中国全面建设社会主义现代化国家的决心，激励各国人民为实现共同发展繁荣、构建人类命运共同体而努力。

沙特阿拉伯中国问题专家阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼认为，新年贺词充满了为国为民情怀，也展现了中国人民为更美好生活努力奋斗的精神，相信在新一年，中国必将在各领域取得更大成就。

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员余虹说，中国历史性地解决绝对贫困问题，为全球发展作出重要贡献。相信北京冬奥会将为世界注入更多正能量，给世界各地人民带来更多信心和勇气。

肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔说，2021年，中国载人航天工程取得里程碑式进展，扩大了人类科学探索的范围。新的一年，相信中国将以多种方式为人类走向一个更加稳定、和平与繁荣的未来作出重要贡献。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱说，中国在疫情防控和经济社会发展等方面表现亮眼，为全球作出重要贡献。中国积极为包括非洲国家在内的广大发展中国家提供疫苗和其他医疗帮助，展现出大国担当。

巴拿马大学公共管理学院院长琼斯·库珀表示，习近平主席的新年贺词令人充满希望，中国正在各个领域实现巨大发展，即将举行的北京冬奥会将是展示中国形象的好机会。

文莱资深媒体人、时政观察家贝仁龙表示，中国历史性地解决了绝对贫困问题，这不仅是中国奇迹，也是对世界减贫工程和全球发展的重大贡献。中国对全球抗疫所作贡献也令人称赞，中国和文莱两国的抗疫合作就是友好互助的典范。

阿根廷罗萨里奥大学中国阿根廷研究小组成员罗米娜·苏达克说，新年贺词总结过去，并为中国2022年的各项工作指引方向，鼓舞了各行各业民众的干劲，同时继续向国际社会展现中国坚定支持国际合作、推动共同发展的明确立场。

塞尔维亚国际政治经济研究所副所长伊沃娜·拉杰瓦茨说，2021年是中国共产党百年华诞，在中国共产党的领导下，中国正坚定走在实现中国梦的道路上。拉杰瓦茨说，相信在2022年，中国将取得更大成就。（参与记者：吴长伟、张继业、石中玉、王丽丽、胡冠、白林、郭骏、唐霁、蔡国栋、薛飞、倪瑞捷、苏津）

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