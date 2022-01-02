新华社北京1月1日电 综合新华社驻外记者报道：2022年到来之际，多国领导人和国际组织负责人发表新年贺词，呼吁民众团结一心，携手抗疫，克服挑战，为实现复苏而努力。

俄罗斯总统普京表示，俄罗斯在2021年克服了许多困难，这主要归功于俄罗斯人民。他说，俄罗斯经济在短时间内得到恢复，目前在许多领域都正在实现战略发展目标。未来，只有改善民生福祉和提高人民的生活质量，俄罗斯才能更加强大。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫说，2021年对哈萨克斯坦人民而言并不轻松，但人民团结一心，克服各种艰险，顶住所有挑战，各领域都取得实质性成就。新的一年政府将全力改善人民福祉，提高国家竞争力。

白俄罗斯总统卢卡申科呼吁人们不忘历史，尊重过去，热爱祖国。白俄罗斯在新的一年设下新的目标，为国家的未来发展而努力。

老挝国家主席通伦说，回顾2021年，最重要的是老中铁路开通运营。尽管面临新冠疫情等困难和挑战，老挝在2021年实现了经济持续增长，人民生活水平继续提升。希望2022年国家发展迈出新步伐。

泰国总理巴育说，过去一年，泰国人民经历了许多磨难，除了新冠疫情反复，多地还遭遇了自然灾害。新的一年意味着新的起点，希望泰国人民把去年的种种经历当成经验，继续团结一心，共克时艰。

新加坡总理李显龙说，这两年来，大家风雨同舟，积极配合政府的防疫措施，共渡难关。未来新加坡人民仍需保持团结一致，继续以坚定不移的意志面对更长远的挑战。

马来西亚总理伊斯迈尔说，随着一些国家新冠确诊病例攀升，加上变异株的出现，马来西亚政府采取特定措施做好准备。他表示，2022年将是马来西亚重返轨道之年，希望全民为2022年创造新的光辉。

日本首相岸田文雄说，日本面临着传染力更强的变异新冠病毒奥密克戎毒株威胁，将继续根据“做最坏打算、谨慎谨慎再谨慎”的危机管理原则来应对。此外，日本将把数字化、气候变化、经济安全保障、创新和科技等作为经济增长引擎。

肯尼亚总统肯雅塔说，肯尼亚将于2022年全面推进全民健康覆盖。在新的一年里，肯尼亚将继续秉承全世界共同繁荣等发展理念，继续在联合国安理会中支持并推动和平、和谐、和解与合作事业。

坦桑尼亚总统哈桑说，在刚刚过去的一年，坦桑尼亚取得了许多成就，包括国家和平稳定、经济积极增长、外汇储备充足。同时，通过法律、税收等政策改革，吸引外国投资，实现资金回流。

塞内加尔总统萨勒说，面对新冠疫情，塞内加尔的医疗系统仍然正常运行，这要归功于国家投入和医护人员的奉献精神。新的一年，政府将在“振兴塞内加尔”计划框架下进一步加强基础设施建设，此外还要振兴农村经济并为青年和妇女提供更多就业机会。

法国总统马克龙说，法国从1月1日起担任欧盟轮值主席国。2022年还将是法国的决定性之年和选举年。他呼吁民众积极接种第三针疫苗，携手共同抗疫，为明年法国政治、经济和社会摆脱新冠疫情影响、加速发展而努力。

德国总理朔尔茨呼吁国民团结抗击新冠疫情，继续保持社交距离，尽快接种疫苗。他说，21世纪20年代将会是“启程”的十年，德国将会推进100多年来规模最大的经济重构。同时，德国将继续致力于欧盟的建设发展。

英国首相约翰逊在贺词中积极评价英国的新冠疫苗计划，感谢民众踊跃接种加强针。此外，他还提醒民众在参加新年庆祝活动时注意防护。

意大利总统马塔雷拉说，过去一年，科研人员、医护人员以及所有致力于抗击新冠疫情的人士做出了巨大贡献，并且应当感谢遵循科学的防疫规则并选择接种新冠疫苗的民众。

联合国秘书长古特雷斯在新年贺词中呼吁各国人民团结协作、同舟共济，致力于使2022年成为国际社会实现复苏的一年。他说，巨大的苦难也意味着重大的机遇，意味着人类大家庭将携手向前迈进。（参与记者：郭丹、任芊、唐霁、章建华、李晓渝、黎华玲、顾梓峄、鲁金博、张继业、华迪、谢昊、王建刚、许凤、周啸天、王子正、朱炜、毛鹏飞）

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