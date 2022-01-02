新年第一天，广州就迎来激动人心的好消息！近日，《海珠区琶洲中二区琶洲眼片区控制性详细规划》（以下简称《规划》）在广州市规划委员会上获得通过。《规划》透露，“读懂中国”国际会议永久会址选址于琶洲眼片区。

“琶洲眼”概念源自2008年琶洲-员村地区城市设计国际竞赛，是指这一由珠江和支流形成的酷似人眼睛的滨水地带。2009年国际竞赛方案深化、2011年琶洲-员村地区控规均延续了“琶洲眼”的设计理念。

规划将琶洲眼片区定位为：数字经济与总部经济创新合作区。市规委会上透露，“读懂中国”国际会议永久会址拟选址于琶洲眼片区，建设集高端国际会议及展示中心于一体的综合型会议中心，定期举办“读懂中国”国际会议。

根据《规划》，“读懂中国”国际会议中心选址用地面积1.7公顷，建筑面积2.3万平方米，选址于沿江一线核心位置，安保条件良好，景观视野优越，可结合滨江景观，整体打造具有广州特色的高质量珠江岸线。

回望刚落下帷幕的2021年“读懂中国”国际会议（广州），总书记的视频致辞令人提气，“最强大脑”们深入讨论、激荡思想，推动了中外嘉宾对中国更加深入和全面的认识……而这已是“读懂中国”国际会议“牵手”广州的第三年。

2013年、2015年、2018年，“读懂中国”国际会议三次在北京成功举办，先后有来自世界各国近百位政治家、战略家、企业家参会。

2019年

2019年，“读懂中国”国际会议首次在广州召开。会议围绕“新一轮经济全球化和中国改革开放再出发”这一主题，纪念习总书记视察广东提出改革开放再出发一周年，贯彻落实十九届四中全会精神，就世界经济和中国经济展望，“一带一路”与产业合作，数字经济与全球合作新前景，中国金融开放和世界金融市场等展开深入研讨和交流。

国家主席习近平在北京会见与会嘉宾代表，并向会议致贺信。中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明出席开幕式，宣读习近平主席贺信并发表开幕演讲。

3天会期里，来自全球17个国家和地区的嘉宾聆听了高举全球化旗帜、坚持奉行互利共赢理念的“中国声音”。会议期间还安排了“读懂中国”丛书推广、广东考察、岭南美食节等活动，多维度向国内外嘉宾展示了中国形象和粤港澳大湾区发展风貌。

2020年

2020年3月，经中央批准，“读懂中国”国际会议正式机制化。同年11月20日，以“大变局、大考验、大合作—中国现代化新征程与人类命运共同体”为主题的2020年“读懂中国”国际会议（广州）开幕，国家主席习近平再次向会议致贺信。

本届会议围绕中国高质量发展、“双循环”下机遇与挑战、更高水平对外开放、科技创新、非传统安全威胁等主题展开深入讨论与对话，吸引了全球600余位知名政治家、战略家学者、企业家通过线上线下方式参会。

会议同时策划了中国主题纪录片展映，以及全面小康和脱贫攻坚的中国实践与世界贡献图片展，通过无数故事、数据和案例阐释中国、读懂中国，共同助力“中国方案”。

2021年

2021年12月，“读懂中国”国际会议如约而至，在广东广州举行。国家主席习近平在北京向会议开幕式发表视频致辞。

会议以“从哪里来，到哪里去——世界百年变局与中国和中国共产党”为主题，深入研讨与广泛交流如何构建人类命运共同体、扩大和深化各国的利益汇合点，推动国际社会更好地读懂中国、读懂中国共产党。

作为2021年“读懂中国”国际会议亮点，主办方首次推出了“在广东（广州），读懂中国”系列专题研讨会，议题涵盖幸福之城、科技创新、营商环境、人文之城、数字经济等多个领域，为世界“读懂中国”提供了城市生动案例。

会议云集20多个国家和地区70余位国际知名政治家、战略家、学者、企业家、外国驻华使节、国际组织和跨国公司驻华代表。国家创新与发展战略研究会李君如表示，与历届会议相比，本届会议规格最高、外方参会人数最多、会议影响力最积极正面、会议成果最丰硕。

会议还得到了国际社会的广泛肯定和赞誉。截至2020年12月4日上午10时，境内外120余家主流媒体报道“读懂中国”国际会议及相关配套活动超过8000多篇次，社交媒体微博相关话题阅读量累计超过5亿人次。

文章来源：《广州新闻发布》公众号

(责编：苏缨翔、徐祥丽)