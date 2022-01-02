本报记者 孙广勇

日前，首批33辆泰国大货车从泰国东北部口岸城市廊开进入老挝首都万象，把通过中老铁路运来的蔬菜运回泰国销售。“这批蔬菜非常新鲜！用火车运输比公路快了好几倍。”在泰老边境口岸工作的泰国海关官员披吞对记者说。

中老铁路全线开通运营后，中国昆明至老挝万象实现朝发夕至。由于廊开府与万象仅一河之隔， 为更好对接中老铁路，泰国政府近期出台一系列规划，以促进东北部边贸重镇廊开府至万象段铁路跨境运输，提高运输效率和通关便利化，其中包括在廊开新建铁路专用桥、增加廊开至万象段铁路运行车次、在廊开火车站附近建设进口商品检验和物流转运中心等。

“随着中老铁路的开通，入境泰国的货物和人员都将大幅增加。泰国海关、移民局、交通部等各部门正在积极提升通关能力。”廊开府副府尹诗丽玛说：“铁路不仅带来了运输方式的革新，还将极大推动沿线经贸和旅游业发展。我们期待通过铁路加强同老挝和中国的联系。”

中老铁路的开通运营给泰国东北部发展带来新机遇。距离廊开府100多公里的孔敬府是泰国东北部重镇。该府新建的火车站于2019年运营，目前是泰国第二大火车站。火车站站长萨格林表示，受多种因素影响，该站的客货运规模不大，“不过，随着中老铁路开通，已经有物流公司前来接洽，计划用火车把货物运往老挝，再运往中国。”萨格林对火车站的未来发展充满信心。

泰国东北部的出口商品主要是农畜产品。孔敬府副府尹萨塔表示，随着中老铁路的开通运营和泰中铁路合作项目的推进，未来可以把更多大米、木薯、橡胶、水果、牛肉等产品销往中国市场，为泰国东北部经济发展注入更多动力。

泰国《曼谷商报》刊文表示，中老铁路将降低物流成本、丰富物流形式、增强泰国东部经济走廊吸引力，给泰国带来巨大机遇。泰国开泰研究中心专家披彬表示，中老铁路的开通运营，将有力促进泰中双边贸易，助力泰中跨境贸易网络格局实现水路、公路、铁路和空运的全面覆盖。

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2022年01月02日 02 版）

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