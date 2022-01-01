新华社曼谷1月1日电（国际观察）世界最大自贸区正式启航 为世界经济发展增添动力

新华社记者王亚光 刘云非

2022年1月1日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）生效实施。RCEP如期生效，充分体现了各方共同维护多边主义和自由贸易、促进区域经济一体化的信心和决心，将为区域乃至全球贸易投资增长、经济复苏和繁荣发展作出重要贡献。

RCEP现有15个成员国，包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰5国以及东盟10国，从人口数量、经济体量、贸易总额三方面看，均占全球总量的约30%。

1日起，RCEP对文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南、中国、日本、新西兰和澳大利亚10国正式生效。韩国将于2月1日加入到生效实施中。剩余成员国也将在完成国内批准程序后陆续生效实施。

拉动区域贸易投资增长

RCEP蕴含巨大市场潜力，将为区域经济发展提供强大动能。

东盟秘书长林玉辉表示，RCEP将通过实施原产地累积规则、简化海关程序、推动贸易便利化以及提供更透明、更公平、更可预测的贸易规则等，助力区域经济一体化建设，推动形成统一的生产基地和产品市场。

马来西亚总理伊斯迈尔说，RCEP为马来西亚企业提供新的发展机遇，也将惠及为那些希望在马来西亚和东盟拓展市场的企业。

泰国商业部贸易谈判司司长奥拉蒙认为，RCEP原产地累积规则有助于企业在区域内进行生产资源配置，巩固地区供应链和产业链，提升区域投资便利化水平和对外资的吸引力。

韩国京畿大学教授刘子阳说，RCEP生效是加速亚太地区区域经济一体化的重要一步，有望成为拉动亚太增长的新引擎。“RCEP将进一步推动亚太地区在经济、贸易、投资等领域合作框架和机制的构建，有助于提升成员自身开放水平、促进地区经贸联系向深层次发展。”

促进世界经济可持续复苏

近期，变异新冠病毒奥密克戎毒株迅速蔓延，再次拖累世界经济复苏，导致各经济体面临的不确定性上升。国际货币基金组织此前下调了2021年全球经济增长预期，凸显世界经济面临的多重风险。

美国《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯表示，RCEP促进区域贸易增长，有助于恢复那些受到新冠疫情冲击的经济活动。琼斯说，RCEP不仅助推货物和服务贸易增长，还涵盖电子商务等数字经济领域的发展，将赋能贸易，促进世界经济增长。

新加坡国立大学商学院治理与永续发展研究所所长卢耀群认为，RCEP促进供应链深度融合，有望打造一个亚太地区的“超级供应链”，以应对疫情造成的供应链中断问题。

广西民族大学东盟学院副院长葛红亮指出，RCEP生效实施有助于世界经济克服疫情影响，从疲软和不景气中走出来，实现可持续复苏。

维护全球合作开放大局

分析人士指出，在疫情全球蔓延、逆全球化和保护主义抬头的背景下，RCEP生效将有力支持自由贸易和多边机制，提振地区和全球贸易信心。

“RCEP为全球化和区域化发展提供了新样板，在捍卫多边主义、全球贸易、投资自由的同时，也为全球经济治理和体系机制改革提供方向参考。”葛红亮说。

此前，东盟已与中国、日本、韩国等国签署了多个“10+1”自由贸易协定，中、日、韩、澳、新西兰5国之间也有多对自贸伙伴关系。分析人士表示，RCEP将发挥区域内经贸规则“整合器”的作用。

北京大学国家发展研究院副院长余淼杰表示，如果各个国家两两之间签署贸易协定，各协定的不同规则就会出现“意大利面碗”现象，剪不断，理还乱。形成统一的规则将大大降低企业运营成本，减少不确定性。（参与记者：王丽丽、朱炜、陆睿、余谦梁、许缘、邓仙来）

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